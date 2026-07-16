La triste carta de Harry Kane donde aborda su futuro en la Selección de Inglaterra: "Sensación de vacío"

A sus 33 años, Harry Kane continúa siendo una de las grandes referencias del fútbol inglés. Aunque la ilusión mundialista volvió a esfumarse, el capitán dejó en claro que la derrota ante Argentina no modifica el orgullo que siente por representar a su país.

La carta de Harry Kane

"No hay palabras, por más grande que sean, que sean suficiente para superar esta sensación de vacío en el estómago. Estuvimos cerca, realmente cerca, de otra final, pero no fue suficiente. Lo dimos todo en estas últimas siete semanas, y quedarse corto es duro de digerir.

Sé que las expectativas siempre son altas, y es justo, llevamos 8 años golpeando a la puerta y otra vez nos faltó la última pieza del rompecabezas. Es así, tenemos que encontrar la manera de procesarlo y encontrar la forma de mejorar.

Estoy orgulloso de los muchachos y de lo que mostramos en este torneo, frente a algunos partidos y entornos que fueron duros de superar.Hay recuerdos que nos quedarán a nosotros como jugadores, y también a los fanáticos, por un largo, largo tiempo.

Apuntar a la gloria no significa que la conseguirás siempre, tienes que luchar por ella, caerte, levantarte y volver a intentarlo. Y eso es lo que haremos, no hay otra forma más que seguir creyendo y empujando.

Gracias a cada uno de los fanáticos que ha viajado y mostrado su apoyo en los estadios. Gracias a cada uno de los que se quedó en casa apoyándonos. Gracias a los muchachos y al equipo, por todo lo que nos ha dado. Como siempre, se gane o se pierda, seguimos aprendiendo y hacia adelante".