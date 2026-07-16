La triste carta de Harry Kane donde aborda su futuro en la Selección de Inglaterra: "Sensación de vacío"
El capitán inglés reconoció que la derrota ante Argentina fue difícil de asimilar y dejó abierta la incógnita sobre su continuidad.
Harry Kane se expresó en sus redes sociales tras la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 ante Argentina. El goleador histórico de los Tres Leones calificó la derrota como "dura de digerir", agradeció el apoyo de los hinchas y volvió a referirse a su futuro con la camiseta de su selección.
El delantero, que había puesto en duda su continuidad con la selección apenas finalizado el partido, reconoció que todavía le cuesta asimilar lo sucedido en Atlanta y destacó el esfuerzo realizado por el plantel durante toda la competencia.
"Duro de digerir. Estamos devastados por no haber podido darle a nuestros hinchas lo que tanto queríamos. Estamos orgullosos del esfuerzo y del compromiso que mostró este grupo durante todo el torneo", expresó Kane en su publicación. El atacante también aprovechó para agradecer el apoyo recibido a lo largo del Mundial y destacó el trabajo realizado bajo las órdenes de Thomas Tuchel, quien asumió el desafío de conducir a una nueva generación inglesa que nuevamente quedó a las puertas de una final.
Tras la derrota ante Argentina, Kane había sembrado dudas respecto de su continuidad en la selección inglesa. Consultado sobre la posibilidad de disputar el Mundial 2030, al que llegaría con 36 años, respondió: "Aún es demasiado pronto. Voy viendo de año en año cómo me siento. Me encanta jugar para Inglaterra, pero cuatro años son mucho tiempo".
Sin embargo, el tono de su mensaje posterior dejó entrever que su ciclo con los Tres Leones todavía no llegó a su fin. El delantero aseguró que continuará trabajando para volver a competir al máximo nivel con la selección y dejó abierta la puerta para seguir vistiendo la camiseta inglesa en el futuro cercano.
A sus 33 años, Harry Kane continúa siendo una de las grandes referencias del fútbol inglés. Aunque la ilusión mundialista volvió a esfumarse, el capitán dejó en claro que la derrota ante Argentina no modifica el orgullo que siente por representar a su país.
La carta de Harry Kane
"No hay palabras, por más grande que sean, que sean suficiente para superar esta sensación de vacío en el estómago. Estuvimos cerca, realmente cerca, de otra final, pero no fue suficiente. Lo dimos todo en estas últimas siete semanas, y quedarse corto es duro de digerir.
Sé que las expectativas siempre son altas, y es justo, llevamos 8 años golpeando a la puerta y otra vez nos faltó la última pieza del rompecabezas. Es así, tenemos que encontrar la manera de procesarlo y encontrar la forma de mejorar.
Estoy orgulloso de los muchachos y de lo que mostramos en este torneo, frente a algunos partidos y entornos que fueron duros de superar.Hay recuerdos que nos quedarán a nosotros como jugadores, y también a los fanáticos, por un largo, largo tiempo.
Apuntar a la gloria no significa que la conseguirás siempre, tienes que luchar por ella, caerte, levantarte y volver a intentarlo. Y eso es lo que haremos, no hay otra forma más que seguir creyendo y empujando.
Gracias a cada uno de los fanáticos que ha viajado y mostrado su apoyo en los estadios. Gracias a cada uno de los que se quedó en casa apoyándonos. Gracias a los muchachos y al equipo, por todo lo que nos ha dado. Como siempre, se gane o se pierda, seguimos aprendiendo y hacia adelante".
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