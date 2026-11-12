Por qué Lionel Scaloni dejó afuera a De Paul de la Selección argentina: "Necesitamos..."

Una Selección Argentina en plena renovación

El equipo se reacomoda después del retiro de Lionel Messi, Nicolás Otamendi y otros referentes. Tampoco tiene partidos oficiales en el corto plazo, lo que le da margen a Scaloni para probar variantes. La renovación también se nota en otros detalles. La 10 no va a tener dueño por ahora, y en el arco la capitanía va a ser para Dibu Martínez o Gerónimo Rulli. La primera prueba es ante Uruguay, el 13 de noviembre en la Bombonera. Después la Selección juega con Costa Rica el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.