Por qué Lionel Scaloni dejó afuera a De Paul de la Selección argentina: "Necesitamos..."
Lionel Scaloni explicó que dejó afuera a Rodrigo De Paul para ver a jugadores jóvenes en su puesto y aclaró que no tiene las puertas cerradas.
Lionel Scaloni explicó en la conferencia de prensa en Ezeiza por qué Rodrigo De Paul no está en la lista de la Selección argentina para la fecha FIFA de noviembre. Es la ausencia que más ruido hizo en la convocatoria. El DT contó que ya había hablado con el volante en la convocatoria anterior y que no le cierra la puerta. Pero también le marcó una condición: “Necesitamos también la mejor versión de él”.
Además, el campeón del mundo dejó claro que la decisión tiene que ver con el recambio. Quiere ver a jugadores jóvenes en el puesto y comprobar qué le pueden aportar al equipo.
Scaloni reconoció que De Paul le dio mucho a la Selección y que, al 100% y jugando todos los partidos, es un futbolista importante. El mensaje es que su lugar ya no está asegurado y que tiene que volver a ganárselo. El Motorcito, de 32 años, juega en el Inter Miami de la MLS. Su salida del fútbol europeo fue criticada, y su rendimiento en el Mundial 2026 también recibió muchos cuestionamientos.
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Es el segundo caso de un histórico del ciclo que se queda afuera con las puertas abiertas. En la misma conferencia, Scaloni respaldó a Leandro Paredes, que no fue citado por la sanción de la final del Mundial 2026. Del volante de Boca dijo que, si está bien, se mete solo en la lista. La diferencia es el motivo. Paredes no puede jugar, mientras que con De Paul fue una decisión futbolística del cuerpo técnico.
Una Selección Argentina en plena renovación
El equipo se reacomoda después del retiro de Lionel Messi, Nicolás Otamendi y otros referentes. Tampoco tiene partidos oficiales en el corto plazo, lo que le da margen a Scaloni para probar variantes. La renovación también se nota en otros detalles. La 10 no va a tener dueño por ahora, y en el arco la capitanía va a ser para Dibu Martínez o Gerónimo Rulli. La primera prueba es ante Uruguay, el 13 de noviembre en la Bombonera. Después la Selección juega con Costa Rica el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
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