Confirmado: "Walter Samuel va a comenzar su carrera solo", indicó Lionel Scaloni

Junto a Scaloni, Samuel celebró la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Se trató de un recorrido que consolidó al grupo de trabajo y que tuvo como resultado la obtención de tres títulos oficiales consecutivos.

Ahora, después de esa extensa experiencia como integrante del cuerpo técnico argentino, el exfutbolista tendrá la posibilidad de asumir un desafío diferente y conducir su propio equipo. Su intención será comenzar una carrera como entrenador principal, un camino para el que contará con la experiencia acumulada durante todos estos años en el seleccionado nacional.