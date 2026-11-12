Confirmado: "Walter Samuel va a comenzar su carrera solo", indicó Lionel Scaloni
Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección argentina para iniciar su carrera como entrenador principal. Scaloni confirmó la noticia este jueves.
Lionel Scaloni confirmó este jueves una importante novedad en la estructura de trabajo de la Selección argentina. Durante la conferencia de prensa en la que anunció la renovación de su contrato hasta 2030, el entrenador reveló que Walter Samuel dejará de integrar su cuerpo técnico para comenzar una nueva etapa en su carrera.
La decisión marca el final de un ciclo de varios años de trabajo compartido entre ambos, en el que el exdefensor se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos y de mayor confianza de Scaloni. Samuel fue parte fundamental del grupo de trabajo que acompañó al entrenador desde sus primeros pasos al frente de la Albiceleste y que terminó construyendo una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado.
El anuncio de Lionel Scaloni sobre la partida de Walter Samuel
Al referirse a la salida de su ayudante, Scaloni no ocultó el vínculo personal que los une y le dedicó palabras de agradecimiento. "Walter Samuel, como ya lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo. Agradecimiento eterno para un amigo, le deseo lo mejor porque fue parte importante de nuestro cuerpo técnico y es justo que pueda comenzar su camino", expresó.
De todas maneras, el entrenador aclaró que Samuel no se marchará inmediatamente, sino que continuará formando parte del cuerpo técnico durante los dos amistosos correspondientes a esta fecha FIFA. "Estará estos dos partidos y esperamos hacer lo mejor posible para agradecer lo que nos dio. Gracias al Cabezón", agregó Scaloni, en referencia al histórico defensor central.
La salida de Samuel representa un movimiento importante para un cuerpo técnico que mantuvo una estructura de trabajo muy reconocible durante los últimos años. Su presencia fue parte del proceso que llevó a la Selección argentina a recuperar protagonismo internacional y alcanzar conquistas que marcaron a una generación de futbolistas y a los hinchas.
Junto a Scaloni, Samuel celebró la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Se trató de un recorrido que consolidó al grupo de trabajo y que tuvo como resultado la obtención de tres títulos oficiales consecutivos.
Ahora, después de esa extensa experiencia como integrante del cuerpo técnico argentino, el exfutbolista tendrá la posibilidad de asumir un desafío diferente y conducir su propio equipo. Su intención será comenzar una carrera como entrenador principal, un camino para el que contará con la experiencia acumulada durante todos estos años en el seleccionado nacional.
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