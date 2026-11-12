Quién usará la 10 de la Selección argentina: la decisión de Scaloni para el partido con Uruguay

La 10 de la Selección argentina, sin dueño ante Uruguay

Scaloni dejó en claro que no va a hacer pruebas con la camiseta. No quiere que la 10 pase de un jugador a otro según el partido. La idea es que, cuando la entregue, sea para alguien que pueda quedársela. Y dijo que la decisión que tomen esperan que sea “para siempre”. Por eso, el DT adelantó que van a usar los próximos partidos para analizar y observar antes de decidir. No dio nombres de candidatos.