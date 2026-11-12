Quién usará la 10 de la Selección argentina: la decisión de Scaloni para el partido con Uruguay
Lionel Scaloni confirmó que nadie usará la 10 de la Selección argentina ante Uruguay y que, cuando la asigne, buscará un dueño definitivo.
La 10 de la Selección Argentina no va a tener dueño, por ahora. Lionel Scaloni, que anunció junto a Claudio Tapia su continudad al mando de la Albiceleste hasta el Mundial 2030, confirmó en la conferencia de prensa en Ezeiza que en el amistoso con Uruguay, el 13 de noviembre en la Bombonera, nadie va a usar ese número.
En este sentido, el entrenador contó que todavía no pensaron a quién dársela y aclaró que la va a asignar recién cuando sea obligatorio. Mientras tanto, le bajó el tono al tema: dijo que no le preocupa y que no lo considera especialmente importante.
La 10 de la Selección argentina, sin dueño ante Uruguay
Scaloni dejó en claro que no va a hacer pruebas con la camiseta. No quiere que la 10 pase de un jugador a otro según el partido. La idea es que, cuando la entregue, sea para alguien que pueda quedársela. Y dijo que la decisión que tomen esperan que sea “para siempre”. Por eso, el DT adelantó que van a usar los próximos partidos para analizar y observar antes de decidir. No dio nombres de candidatos.
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La definición sobre la 10 llegó en la misma conferencia en la que Claudio Tapia anunció la renovación de Scaloni como entrenador, con un contrato que podría extenderse hasta el Mundial 2030. En esa misma charla, Scaloni también habló del arco. Dijo que, si Dibu Martínez se recupera de la fractura de mandíbula y ataja ante Uruguay, va a ser el capitán. Si no llega, juega Gerónimo Rulli, que también va a llevar la cinta.
El calendario de la Selección Argentina
Después del clásico con Uruguay, la Selección enfrenta a Costa Rica el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Es el último compromiso del año y otra oportunidad para que el cuerpo técnico siga evaluando antes de decidir quién hereda la 10.
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