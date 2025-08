Sorpresa: Rodrigo De Paul contó cómo Lionel Scaloni lo convenció para sumarse a Inter Miami

Además, De Paul amplió: "Él fue sumamente simple, entendiendo que convivimos hace muchísimos años, me dijo: 'Yo sé lo que me podés dar dentro de la cancha, sé quién sos, lo único que voy a evaluar es lo que hacés ahí. Mientras juegues y físicamente te encuentres bien, sé la clase de jugador que sos'. Esas fueron las palabras que necesitaba para tomar la decisión".

Luego de su debut en la victoria 2-1 de Inter Miami ante Atlas por la primera fecha de la Leagues Cup, el mediocampista se mostró entusiasmado con lo que viene: "Jugar un montón es lo que a uno le da confianza, lo que a uno lo mantiene vivo, lo tiene con el ritmo. Y después más que nadie sé lo que es vestir la camiseta de la Selección Argentina".

A un año del Mundial 2026 y en la antesala del partido contra Necaxa este sábado por la segunda fecha de la Leagues Cup, De Paul cerró: "He ganado varios títulos, entonces también sé lo comprometido que tengo que estar, la ilusión que tiene la gente cada vez que nosotros nos enfrentamos a una competición tan importante como sea una Copa América o una Copa del Mundo. Pero repito, lo más importante es jugar cada fin de semana, intentar no lesionarme y tener el ritmo que quiero tener. Eso me lo da los partidos".