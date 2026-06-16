Por qué Luca Zidane usa una máscara en el debut de Argelia ante Argentina en el Mundial 2026
El arquero de Argelia e hijo de Zinedine Zidane jugará ante la Selección argentina con una máscara protectora tras una fractura facial.
La Selección Argentina se enfrenta este martes a Argelia en Kansas City por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, pero además de las figuras de ambos equipos, una imagen llamó la atención en la previa: la máscara negra que utiliza Luca Zidane, arquero del conjunto africano.
El hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane sufrió una fractura de mandíbula y mentón a principios de abril, una lesión que puso en duda su participación en la Copa del Mundo. Tras una rápida intervención médica y una evolución favorable, recibió el alta para volver a competir, aunque con una protección especial para evitar riesgos.
Por qué Luca Zidane usa una máscara en el debut de Argelia ante Argentina en el Mundial 2026
El hijo de la leyenda francesa sufrió una fractura de mandíbula y mentón a principios de abril, una lesión que puso en duda su participación en la Copa del Mundo. Tras una rápida intervención médica y una evolución favorable, recibió el alta para volver a competir, aunque con una protección especial para evitar riesgos.
Según trascendió, la fractura se produjo durante un partido de su club y requirió un tratamiento específico para estabilizar la zona afectada. Aunque logró recuperarse a tiempo para llegar al Mundial, los médicos recomendaron el uso de una máscara facial. Este tipo de protección está fabricada con materiales livianos y resistentes que absorben impactos y resguardan los huesos del rostro sin afectar la visión ni los movimientos del futbolista. Su utilización es habitual en casos de fracturas de nariz, mandíbula o pómulos.
Pese a haber nacido en Francia, Luca Zidane eligió representar a Argelia por las raíces familiares de su padre. Formado en las divisiones inferiores del Real Madrid, desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol español, con pasos por Racing de Santander, Rayo Vallecano, Eibar y Granada. Ahora, con la máscara como compañera inseparable durante su recuperación, tendrá la responsabilidad de defender el arco argelino frente a la Selección argentina en uno de los partidos más esperados de la primera fecha del Mundial 2026.
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