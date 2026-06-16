Por qué Luca Zidane usa una máscara en el debut de Argelia ante Argentina en el Mundial 2026

Según trascendió, la fractura se produjo durante un partido de su club y requirió un tratamiento específico para estabilizar la zona afectada. Aunque logró recuperarse a tiempo para llegar al Mundial, los médicos recomendaron el uso de una máscara facial. Este tipo de protección está fabricada con materiales livianos y resistentes que absorben impactos y resguardan los huesos del rostro sin afectar la visión ni los movimientos del futbolista. Su utilización es habitual en casos de fracturas de nariz, mandíbula o pómulos.