Por qué no juega Edinson Cavani en el Superclásico Boca vs. River
El delantero uruguayo no será titular frente al Millonario porque no se recuperó al 100% y no pudo entrenar con el grupo. Claudio Úbeda decidió no arriesgarlo.
Edinson Cavani no integrará el once titular de Boca en el Superclásico de este domingo ante River en La Bombonera. El delantero uruguayo no se encuentra en plenitud física y no logró entrenarse junto al resto del plantel durante la semana. Por eso, Claudio Úbeda optó por preservarlo y mantenerlo como alternativa en el banco de suplentes.
El cuerpo técnico del Xeneize esperó hasta último momento la evolución física del atacante, pero la decisión ya está tomada: no será titular frente a River. Según informaron desde el club, el delantero no pudo tener ni una sola sesión de entrenamiento con el grupo durante la semana, motivo por el cual el entrenador prefirió no arriesgarlo desde el inicio.
Cavani arrastra una molestia muscular que lo marginó de las últimas prácticas y, si bien no está descartado, el entrenador entiende que lo más conveniente es preservarlo para el complemento de un partido crucial paraambos equipos.
Ante la ausencia del uruguayo desde el arranque, el ataque xeneize estará conformado por Miguel Merentiel y Milton Giménez, la dupla que liderarpa la ofensiva ante River. El entrenador Claudio Úbeda busca mantener la intensidad en los metros finales y aprovechar el buen presente de ambos delanteros.
El Superclásico entre Boca y River comenzará a las 16.30 en La Bombonera y será clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Clausura 2025 y en la lucha por los cupos a la Copa Libertadores 2026. Cavani, aunque no desde el inicio, podría tener minutos decisivos en el complemento.
Las formaciones de Boca y River para el Superclásico
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Changuito Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo y Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
