Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland: bajo perfil y una historia de amor soñada
Ante la curiosidad de los fanáticos, salieron a la luz datos sobre la historia que une a Haaland con su novia, a quien conoció en su adolescencia en Noruega.
Como era de esperarse, Erling Haaland brilla en el Mundial 2026 como uno de los futbolistas más importantes de la competencia futbolística más importante del mundo, a su lado se mantiene una figura constante pero alejada de los reflectores: su novia, Isabel Haugseng Johansen.
A pesar de que el delantero despierta pasiones globales, la joven noruega ha optado por una estrategia muy distinta a la de otras parejas de celebridades: mantiene una actitud sumamente discreta en público, a pesar de superar los 200.000 seguidores en sus redes sociales.
Hay que destacar que Isabel ha estado junto al goleador desde hace años, acompañándolo en cada paso de su exitosa carrera. Esta mezcla de misterio y lealtad no hace más que alimentar la curiosidad de los fanáticos, quienes ven en esta joven el cable a tierra de la gran estrella del fútbol mundial.
Cómo comenzó la historia entre Haaland y su novia Isabel
El vínculo entre Haaland e Isabel viene de larga data. Ambos crecieron en Bryne, la pequeña localidad noruega donde el delantero dio sus primeros toques con la pelota. Antes de convertirse en pareja, compartieron años de una sólida amistad adolescente; un pilar fundamental que les ha permitido mantener la estabilidad frente al torbellino de la fama y las constantes mudanzas.
A medida que el futbolista ascendía a la élite europea, Isabel optó por rechazar la idea de convertirse en un personaje mediático, marcando distancia con el clásico perfil de las parejas de las superestrellas. De hecho, la joven solo se deja ver en momentos clave, como grandes finales, entregas de premios y celebraciones de títulos.
Actualmente acompaña al goleador de cerca en el Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, manteniendo siempre esa elegancia discreta que la caracteriza.
Cabe señalar que ambos comparten un hijo llamado Odín, pero a diferencia de otros futbolistas, Haaland decidió -junto a su pareja- no mostrarlo en público. Sin ir más lejos, no hay información al respecto. Erling e Isabel no tienen fotos en sus perfiles sobre el pequeño.
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