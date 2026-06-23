Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland: bajo perfil y una historia de amor soñada

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Cómo comenzó la historia entre Haaland y su novia Isabel

El vínculo entre Haaland e Isabel viene de larga data. Ambos crecieron en Bryne, la pequeña localidad noruega donde el delantero dio sus primeros toques con la pelota. Antes de convertirse en pareja, compartieron años de una sólida amistad adolescente; un pilar fundamental que les ha permitido mantener la estabilidad frente al torbellino de la fama y las constantes mudanzas.

A medida que el futbolista ascendía a la élite europea, Isabel optó por rechazar la idea de convertirse en un personaje mediático, marcando distancia con el clásico perfil de las parejas de las superestrellas. De hecho, la joven solo se deja ver en momentos clave, como grandes finales, entregas de premios y celebraciones de títulos.

Actualmente acompaña al goleador de cerca en el Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, manteniendo siempre esa elegancia discreta que la caracteriza.

Cabe señalar que ambos comparten un hijo llamado Odín, pero a diferencia de otros futbolistas, Haaland decidió -junto a su pareja- no mostrarlo en público. Sin ir más lejos, no hay información al respecto. Erling e Isabel no tienen fotos en sus perfiles sobre el pequeño.