Sorpresiva frase de Haaland sobre Francia en el Mundial 2026: "Van a ganarnos y serán campeones"
El goleador habló tras la clasificación de Noruega a 16avos de final y sorprendió al anticipar que Les Bleus les ganarán y serán campeones del mundo.
Erling Haaland fue la gran figura de Noruega en la victoria por 3-2 ante Senegal, resultado que selló la clasificación de los Vikingos Rojos a los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, una vez consumado el histórico pase de ronda, el delantero sorprendió con una declaración inesperada sobre el próximo rival: Francia.
El atacante del Manchester City, autor de un doblete en el encuentro, habló con Fox Sports y, lejos de poner el foco en la pelea por el primer puesto del grupo, admitió que el duelo ante los franceses no lo desvela demasiado. “Estamos clasificados. Hemos logrado pasar, lo cual es increíble, así que este partido no me interesa tanto. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo”, lanzó.
Las palabras del delantero no pasaron desapercibidas, sobre todo porque Noruega todavía tiene en juego la posibilidad de terminar como líder del Grupo I. Aun así, el goleador eligió bajarle el tono al cierre de la fase de grupos y dejó en claro que, para él, lo importante era asegurar la clasificación.
“Honestamente, me da un poco igual ahora. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo”, insistió el delantero, en una frase que rápidamente empezó a circular por todo el mundo por el peso del rival y por la contundencia de su pronóstico sobre el futuro de Francia en la Copa del Mundo.
Haaland ya hizo historia con Noruega en el Mundial 2026
Más allá de sus dichos, el presente de Noruega en el certamen ya es histórico. Con sus dos goles frente a Senegal, Haaland llegó a cuatro tantos en su primera participación en una Copa del Mundo y fue decisivo para que su selección avance por apenas segunda vez a la fase eliminatoria. La única vez que el conjunto nórdico había logrado superar la fase de grupos fue en Francia 1998, cuando luego cayó en octavos de final ante Italia. En sus otras participaciones, Francia 1938 y Estados Unidos 1994, no había conseguido avanzar.
Ahora, el equipo noruego cerrará su participación en la zona frente a Les Bleus con la chance de pelear por el primer puesto del Grupo I. En este momento marcha segundo por diferencia de gol y solamente una victoria le permitiría terminar como líder. Mientras tanto, Haaland ya dejó su apuesta para lo que viene: cree que Francia les ganará en la última fecha y que, además, terminará levantando la copa.
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