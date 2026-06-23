Sorpresiva frase de Haaland sobre Francia en el Mundial 2026: "Van a ganarnos y serán campeones"

Haaland ya hizo historia con Noruega en el Mundial 2026

Más allá de sus dichos, el presente de Noruega en el certamen ya es histórico. Con sus dos goles frente a Senegal, Haaland llegó a cuatro tantos en su primera participación en una Copa del Mundo y fue decisivo para que su selección avance por apenas segunda vez a la fase eliminatoria. La única vez que el conjunto nórdico había logrado superar la fase de grupos fue en Francia 1998, cuando luego cayó en octavos de final ante Italia. En sus otras participaciones, Francia 1938 y Estados Unidos 1994, no había conseguido avanzar.

haaland noruega

Ahora, el equipo noruego cerrará su participación en la zona frente a Les Bleus con la chance de pelear por el primer puesto del Grupo I. En este momento marcha segundo por diferencia de gol y solamente una victoria le permitiría terminar como líder. Mientras tanto, Haaland ya dejó su apuesta para lo que viene: cree que Francia les ganará en la última fecha y que, además, terminará levantando la copa.