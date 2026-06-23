Festejo viral: el "remo vikingo" de Noruega que es furor en el Mundial 2026
El seleccionado europeo venció 3 a 2 a Senegal y sacó boleto a la próxima ronda. Tras el pitazo final, los futbolistas se unieron a la tribuna para realizar el tradicional ritual.
Noruega metió un triunfazo clave en la Copa del Mundo 2026, y el festejo vikingo se volvió viral. En un encuentro vibrante y repleto de emociones, el conjunto nórdico derrotó por 3 a 2 a Senegal, un resultado que le aseguró matemáticamente la clasificación a los 16vos de final del certamen.
Más allá de los tres puntos y el alto nivel futbolístico, la gran jornada en el estadio se completó con una celebración única entre el plantel y la parcialidad noruega que rápidamente recorrió el mundo a través de las redes sociales.
Una vez consumado el pase a la siguiente ronda, los jugadores y los fanáticos decidieron festejar juntos de una manera muy particular. Se trató del ritual del "remo vikingo", una coreografía que los hinchas venían realizando de forma habitual en las tribunas durante los partidos, simulando que reman todos en simultáneo y de manera perfectamente coordinada.
Furor con el "remo vikingo", el festejo viral de Noruega en el Mundial 2026
Esta vez, la fiesta se trasladó también al césped, ya que los futbolistas se agruparon en el campo de juego, cerca de uno de los arcos y de cara a su gente, exponiendo la unión entre los jugadores y los hinchas.
Sentados en el piso, jugadores e hinchas emularon el movimiento de los remos al mismo tiempo, con una coordinación espectacular. El capitán y referente del equipo, Martin Ødegaard, se plantó frente a todos y agarró el bombo de la hinchada para ir marcando el ritmo exacto de cada golpe y cada movimiento.
El video del momento, que expone la perfecta comunión entre el equipo y su público al ritmo de las raíces nórdicas, se volvió un fenómeno viral instantáneo y posiciona a Noruega no solo como un rival de cuidado en la cancha, sino también como una de las hinchadas más pintorescas del Mundial.
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