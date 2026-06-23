Festejo viral: el "remo vikingo" de Noruega que es furor en el Mundial 2026

Sentados en el piso, jugadores e hinchas emularon el movimiento de los remos al mismo tiempo, con una coordinación espectacular. El capitán y referente del equipo, Martin Ødegaard, se plantó frente a todos y agarró el bombo de la hinchada para ir marcando el ritmo exacto de cada golpe y cada movimiento.

El video del momento, que expone la perfecta comunión entre el equipo y su público al ritmo de las raíces nórdicas, se volvió un fenómeno viral instantáneo y posiciona a Noruega no solo como un rival de cuidado en la cancha, sino también como una de las hinchadas más pintorescas del Mundial.