El Caso Negreira sacude al Barcelona: qué chances tienen River y Estudiantes de sumar un Mundial de Clubes
La reciente denuncia del Real Madrid, que pide que le retiren todos los títulos al conjunto catalán desde 2001 hasta 2018 generó revuelo en la Argentina.
El Caso Negreira, el escándalo que sacude al fútbol español tras destaparse millonarios pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, escaló a nivel continental luego de que el Real Madrid presentara una denuncia formal ante la UEFA pidiendo que se le retiren los títulos conseguidos por el club catalán entre 2001 y 2018.
La noticia desató una inmediata ola de especulaciones y expectativas en el fútbol sudamericano, con epicentro en River y Estudiantes de La Plata, cuyos hinchas comenzaron a debatir en redes sociales sobre la posibilidad remota de heredar aquellos trofeos intercontinentales.
Tanto el "Millonario" como el "Pincha" sufrieron derrotas históricas ante el conjunto blaugrana en las finales del Mundial de Clubes: Estudiantes cayó agónicamente por 2-1 en la edición de 2009 disputada en Abu Dhabi, mientras que River fue superado por 3-0 en la definición del certamen celebrada en 2015 en Japón.
Ante la posibilidad de que el Barcelona sufra sanciones disciplinarias y despojos de títulos —tal como impulsó el Real Madrid en su presentación ante los inspectores de ética y disciplina de la UEFA—, sectores de ambas parcialidades fantasearon con la chance de que esos cetros mundiales recaigan en manos de los subcampeones sudamericanos.
¿Hay chances de que River y Estudiantes se queden con el Mundial de Clubes que perdieron con Barcelona?
Sin embargo, los especialistas en derecho deportivo y la propia estructura dirigencial del fútbol internacional advierten que esa vía es jurídicamente inviable por varios motivos:
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La jurisdicción: El Mundial de Clubes es un torneo oficial regido y fiscalizado exclusivamente por la FIFA, mientras que el expediente abierto corresponde a una disputa del ámbito europeo impulsada ante la UEFA.
El alcance del pedido: La denuncia del "Merengue" apunta a las competencias del fútbol español y a los títulos del periodo investigado, sin que exista un marco reglamentario que contemple la reasignación de trofeos internacionales a los perdedores de las finales en caso de sanciones disciplinarias.
Mientras la investigación en España continúa su curso judicial y la UEFA analiza los voluminosos documentos aportados por el Real Madrid, el impacto del escándalo agita debates en todo el planeta, aunque los recuerdos de Abu Dhabi y Yokohama para los hinchas argentinos, por ahora, seguirán siendo solo eso: historia deportiva.
Los títulos que ganó Barcelona entre 2001 y 2018
- LaLiga (9): 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18.
- Supercopa de España (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018.
- Copa del Rey (6): 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18.
- Champions League (4): 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15.
- Supercopa de Europa (3): 2009, 2011, 2015.
- Mundial de Clubes (3): 2009, 2011, 2015.
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