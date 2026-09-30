Alerta en River: Santiago Beltrán está en el radar de Atlético de Madrid ante la posible salida de Jan Oblak

En las oficinas de Núñez se encendieron las alarmas. Con la consolidación de Santiago Beltrán como titular inamovible en el arco de River y su reciente citación a la Selección Argentina para la gira de amistosos, el fútbol europeo puso los ojos en la joya de la cantera. En las últimas horas, la prensa española ubicó al futbolista de 21 años en la órbita del Atlético de Madrid como un objetivo concreto en caso de que finalice la histórica era de Jan Oblak bajo las órdenes de Diego Simeone.