Alerta en River: Santiago Beltrán está en el radar de Atlético de Madrid ante la posible salida de Jan Oblak
El joven arquero, actualmente convocado a la Selección Argentina, figura entre los candidatos del equipo de Diego Simeone en España.
En las oficinas de Núñez se encendieron las alarmas. Con la consolidación de Santiago Beltrán como titular inamovible en el arco de River y su reciente citación a la Selección Argentina para la gira de amistosos, el fútbol europeo puso los ojos en la joya de la cantera. En las últimas horas, la prensa española ubicó al futbolista de 21 años en la órbita del Atlético de Madrid como un objetivo concreto en caso de que finalice la histórica era de Jan Oblak bajo las órdenes de Diego Simeone.
Con un contrato vigente hasta diciembre de 2027, la dirigencia encabezada por Jorge Brito pretende acelerar una extensión del vínculo para blindar al jugador y evitar una negociación desventajosa. Pese a que aún no existen contactos oficiales entre las instituciones, en el Millonario entienden que la partida del guardameta es cuestión de tiempo, por lo que fijaron un piso de negociación de 15 millones de euros para encarar cualquier mercado de pases venidero.
Santiago Beltrán, River y el Atlético de Madrid de Diego Simeone
El eventual traspaso del golero al Colchonero obligaría al cuerpo técnico de la Banda a salir a buscar un reemplazante de jerarquía en el puesto de manera inmediata, más allá de la continuidad asegurada de Ezequiel Centurión. Si bien en el radar de la secretaría técnica figuran nombres de peso como el marroquí Bono o el ex-Boca Agustín Rossi, no se produjeron avances formales hasta el momento.
Por lo pronto, el juvenil se enfoca en los compromisos internacionales con la Albiceleste mientras la comisión directiva trabaja a contra reloj para resolver la renovación contractual y garantizar un ingreso millonario ante una inminente propuesta desde la capital española.
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