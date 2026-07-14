El dolor de Camila Homs por estar lejos de sus hijos en pleno Mundial 2026: "Me cuesta..."

Rodrigo De Paul palpitó la semifinal del Mundial 2026 con Inglaterra: "Es un partido único"

Rodrigo De Paul habló en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra y aseguró que el plantel vive el partido con mucha emoción. El volante destacó la importancia del encuentro, respaldó el mensaje de Lionel Scaloni y remarcó que la Selección Argentina está entre las cuatro mejores del torneo.

A minutos del último entrenamiento, el volante brindó una conferencia de prensa en la que dejó en claro cómo vive el plantel la previa de uno de los partidos más importantes de los últimos años: "Somos muy receptivos a toda esa energía que nos manda la gente. Es un partido único: una semifinal de Copa del Mundo y frente a un gran rival, contra una gran selección. Estoy muy motivado y con muchas ganas de jugar", expresó.

Además, reconoció que este tipo de encuentros lo motivan especialmente. "Este tipo de partidos me encanta, me motivan y tienen un condimento especial, el cual me despierta un montón de cosas", sostuvo. En ese sentido, agregó que está "viviéndolo con mucha alegría" y con la ansiedad propia de una semifinal mundialista.