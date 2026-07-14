El dolor de Camila Homs por estar lejos de sus hijos en pleno Mundial 2026: "Me cuesta..."
La expareja de Rodrigo de Paul lamentó la distancia con sus hijos, especialmente, con Bautista, quien este martes cumplió 5 años.
Rodrigo de Paul es, sin dudas, uno de los mayores pilares de la Selección Argentina, que este miércoles se debate un lugar en la final del Mundial 2026 con Inglaterra. Por ello, tanto su novia Tini Stoessel como sus hijos Bautista y Francesca se encuentran acompañándolo en Estados Unidos, algo que deja afuera a Camila Homs.
Particularmente este martes, la modelo expresó el dolor por estar lejos de sus hijos, dado que hoy es el cumpleaños de Bautista, su único hijo varón. Lo cierto es que los niños viajaron para acompañar a su papá al Mundial y su expareja debió saludar a la distancia al pequeño.
"Bau. Un día como hoy, hace 5 años, llegabas vos. Mi príncipe azul. Con solo ver esos ojitos se nota el nene dulce y bueno que sos, pero las palabras no alcanzan para descifrar tu bondad y dulzura que hacen desbordar mi corazón", comenzó escribiendo Camila en su cuenta de Instagram.
Y añadió: "Me brillan los ojos cada vez que escucho hablar de vos, porque no hay palabra que no me haga sentir un inmenso orgullo de ser tu mamá".
Seguidamente, se refirió al desafío de la distancia para cerrar el amoroso mensaje a su hijo: "Me cuesta tenerte lejos en este día pero si vos sos feliz, mamá también. Ojalá estés siempre rodeado de amor y felicidad, chiquito mío. Sos mi sueño hecho realidad, que se te cumplan todos tus deseos. Feliz cumpleaños hijito. No puedo explicar cuánto te amo".
Rodrigo De Paul palpitó la semifinal del Mundial 2026 con Inglaterra: "Es un partido único"
Rodrigo De Paul habló en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra y aseguró que el plantel vive el partido con mucha emoción. El volante destacó la importancia del encuentro, respaldó el mensaje de Lionel Scaloni y remarcó que la Selección Argentina está entre las cuatro mejores del torneo.
A minutos del último entrenamiento, el volante brindó una conferencia de prensa en la que dejó en claro cómo vive el plantel la previa de uno de los partidos más importantes de los últimos años: "Somos muy receptivos a toda esa energía que nos manda la gente. Es un partido único: una semifinal de Copa del Mundo y frente a un gran rival, contra una gran selección. Estoy muy motivado y con muchas ganas de jugar", expresó.
Además, reconoció que este tipo de encuentros lo motivan especialmente. "Este tipo de partidos me encanta, me motivan y tienen un condimento especial, el cual me despierta un montón de cosas", sostuvo. En ese sentido, agregó que está "viviéndolo con mucha alegría" y con la ansiedad propia de una semifinal mundialista.
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