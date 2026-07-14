Rodrigo De Paul palpitó la semifinal del Mundial 2026 con Inglaterra: "Es un partido único"
El mediocampista de la Selección argentina habló del duelo ante Inglaterra y aseguró que tiene un "condimento especial" por tratarse de una semifinal del Mundial 2026.
Rodrigo De Paul habló en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra y aseguró que el plantel vive el partido con mucha emoción. El volante destacó la importancia del encuentro, respaldó el mensaje de Lionel Scaloni y remarcó que la Selección Argentina está entre las cuatro mejores del torneo.
A minutos del último entrenamiento, el volante brindó una conferencia de prensa en la que dejó en claro cómo vive el plantel la previa de uno de los partidos más importantes de los últimos años: "Somos muy receptivos a toda esa energía que nos manda la gente. Es un partido único: una semifinal de Copa del Mundo y frente a un gran rival, contra una gran selección. Estoy muy motivado y con muchas ganas de jugar", expresó.
Además, reconoció que este tipo de encuentros lo motivan especialmente. "Este tipo de partidos me encanta, me motivan y tienen un condimento especial, el cual me despierta un montón de cosas", sostuvo. En ese sentido, agregó que está "viviéndolo con mucha alegría" y con la ansiedad propia de una semifinal mundialista.
El mensaje de Lionel Scaloni y las críticas al equipo
Consultado sobre una posible salida del equipo titular, De Paul aclaró que Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación. "El técnico no nos dio el equipo, ustedes saben que no lo da hasta mañana, así que estoy muy tranquilo", señaló.
El volante también reveló que el mensaje del entrenador fue el mismo tanto hacia afuera como hacia adentro del grupo. "El mensaje del técnico fue puertas para afuera y para adentro el mismo: es un partido de fútbol, único, porque es una semifinal contra Inglaterra. Así que esperamos que venga la gente a disfrutar de un espectáculo y que los argentinos, cuando termine el partido, estén muy felices", afirmó.
Por último, el jugador de la Scaloneta fue consultado sobre las críticas que recibe el equipo por su nivel futbolístico y defendió el presente de la Selección argentina: "Yo la verdad que no opino de las demás opiniones. El fútbol es lindo también porque abre mucho debate. Nosotros estamos muy contentos y tranquilos con nuestro Mundial y nuestro proceso. Siempre hay cosas para mejorar, pero en una Copa del Mundo en la que había 48 selecciones estamos entre los cuatro mejores y en la otra fuimos campeones", concluyó.
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