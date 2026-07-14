Rodrigo De Paul palpitó la semifinal del Mundial 2026 con Inglaterra: "Es un partido único"

Por último, el jugador de la Scaloneta fue consultado sobre las críticas que recibe el equipo por su nivel futbolístico y defendió el presente de la Selección argentina: "Yo la verdad que no opino de las demás opiniones. El fútbol es lindo también porque abre mucho debate. Nosotros estamos muy contentos y tranquilos con nuestro Mundial y nuestro proceso. Siempre hay cosas para mejorar, pero en una Copa del Mundo en la que había 48 selecciones estamos entre los cuatro mejores y en la otra fuimos campeones", concluyó.