Por qué San Marino necesita perder por goleada para soñar con el Mundial 2026

Las remotas chances de “La Serenísima”

Incluso en el mejor de los casos, el panorama sigue siendo casi imposible. Por encima de San Marino en la lucha por el repechaje figuran Inglaterra, Noruega, Gales, República Checa, Rumania, Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte y Moldavia. Si al menos seis de esos equipos logran terminar entre los dos primeros de sus grupos, la pequeña república podrá acceder a la repesca por medio del ranking de la Nations League.

Aunque las probabilidades son mínimas, el caso de San Marino se convirtió en una curiosidad futbolera única: para mantener vivo el sueño mundialista, la selección que nunca ganó un partido oficial necesita ser goleada. Una paradoja tan improbable como el propio milagro de su clasificación.