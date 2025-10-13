Por qué San Marino necesita perder por goleada para soñar con el Mundial 2026
La peor selección del mundo depende de una derrota abultada ante Rumania para mantener chances de clasificar al Mundial 2026 por la vía de la Nations League.
Aunque figura como la peor selección del mundo, San Marino todavía mantiene una remota posibilidad de clasificación al Mundial 2026. Paradójicamente, el equipo necesita ser goleado por Rumania en la última fecha de las Eliminatorias Europeas para poder seguir soñando con la repesca.
El motivo de este curioso caso está en el formato de clasificación. De los 12 grupos europeos (de la A a la I), solo los líderes obtienen el pase directo a la Copa del Mundo. Los segundos avanzan a un repechaje interno, junto a cuatro selecciones provenientes de la Nations League: campeonas de grupo que no hayan terminado entre los dos primeros en las Eliminatorias.
El increíble caso de San Marino: necesita perder por goleada para soñar con el Mundial 2026
En el Grupo H, San Marino se ubica último con cero puntos, un gol a favor y 32 en contra. Austria lidera con 15 unidades, seguida por Bosnia y Herzegovina (13) y Rumania (10). El combinado sanmarinense apunta al cupo de la Nations League, ya que fue campeón del grupo D1, mientras que Bosnia —que milita en la Liga A— terminó última en el grupo A3. Gracias a esa posición, San Marino se ubica por encima en el ranking del torneo continental.
Sin embargo, para mantener esa ventaja y conservar opciones de repechaje, necesita que Rumania no termine segunda en su grupo. Para que eso ocurra, la selección rumana debe vencer a Bosnia y luego golear a San Marino en noviembre, dejando sin margen a los bosnios en la clasificación final.
Las remotas chances de “La Serenísima”
Incluso en el mejor de los casos, el panorama sigue siendo casi imposible. Por encima de San Marino en la lucha por el repechaje figuran Inglaterra, Noruega, Gales, República Checa, Rumania, Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte y Moldavia. Si al menos seis de esos equipos logran terminar entre los dos primeros de sus grupos, la pequeña república podrá acceder a la repesca por medio del ranking de la Nations League.
Aunque las probabilidades son mínimas, el caso de San Marino se convirtió en una curiosidad futbolera única: para mantener vivo el sueño mundialista, la selección que nunca ganó un partido oficial necesita ser goleada. Una paradoja tan improbable como el propio milagro de su clasificación.
