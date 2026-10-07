Por qué se suspendió el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina
El esperado cierre musical para Lionel Messi en el Monumental fue cancelado a último momento. La histórica banda de cumbia explicó todos los motivos.
La histórica jornada de festejo y emoción por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo un giro inesperado sobre el final de la noche. El histórico Grupo Cali, que había reunido a su formación original de manera excepcional para este evento, anunció que su show fue cancelado.
El comunicado de Grupo Cali sobre la cancelación del show en el Monumental
IMPORTANTE: Sandra Pettovello aceptó a la Justicia y jubilados de Anses cobrarán con el Retro Suplemento el 82% móvil
A través de su cuenta oficial de Instagram, la banda liderada por Sergio Torres y Darío Zanco emitió un sentido mensaje para explicar la situación ante los fanáticos. La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando más de 50 mil "Me gusta" de seguidores decepcionados por la noticia.
“Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario”, detallaron los músicos junto a unos emojis de silencio, dejando entrever que, a pesar del imprevisto escénico, pudieron compartir un momento muy íntimo con el astro rosarino y el resto del plantel puertas adentro.
En el mismo posteo, los artistas santafesinos aprovecharon para pedir perdón al público que aguardaba el cierre a pura cumbia en las tribunas del estadio Monumental. “Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien”, lamentaron.
Finalmente, la agrupación aclaró que la decisión de bajar el espectáculo no pasó por sus manos, sino que respondió a desajustes logísticos ajenos a la banda. “Lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos. Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. ¡Gracias por comprender y acompañarnos siempre!”, concluyó el texto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario