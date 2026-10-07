Nico Vázquez dejó un sentido mensaje para Lionel Messi: "Te vimos caer y levantarte"

La relación entre ambos nació hace 13 años en una cena reducida a la que asistieron Adrián Suar y Guillermo Francella. Durante esa velada, Suar le pidió al actor moderar sus intervenciones: “Adrián, sabiendo mi energía, me dijo ‘no hables tanto’, pero él se sentó adelante mío, entonces yo no podía hablar”. Tras entablar conversación sobre el final de la noche y retratar el momento, el futbolista le propuso intercambiar contactos: “Me saco la foto y me dice ‘pasame tu teléfono así me pasás la foto y estamos en contacto’”. Desde aquel instante, la cercanía se consolidó con visitas mutuas en Barcelona y funciones teatrales como la reciente asistencia de Messi a la obra "Rocky" en septiembre de 2025, sellando lo que el propio intérprete definió al expresar que “Nos hicimos amigos y empezó una amistad de acompañarnos en las buenas y en las malas”.