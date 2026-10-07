Nico Vázquez dejó un sentido mensaje para Lionel Messi: "Te vimos caer y levantarte"
El actor demostró su estrecha relación con el rosarino y aseguró que su legado va mucho más allá de las victorias futbolísticas. Conocé qué dijo.
Ubicado a un costado del terreno de juego en el estadio Monumental durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, Nico Vázquez extendió su presencia fuera de la cancha con una sentida dedicatoria en sus redes sociales. El protagonista de la obra teatral "Rocky", quien acompañó la cobertura del evento junto al equipo de Telefe, priorizó las cualidades humanas de su amigo por sobre las estadísticas y conquistas deportivas.
Al iniciar su dedicatoria, el artista valoró el legado personal del rosarino manifestando: “Gracias por todo lo que nos diste con una pelota, pero mucho más por lo que nos dejaste como persona”. En esa misma sintonía, remarcó que las virtudes del diez van más allá de cualquier registro numérico: “Podrán contar tus goles, tus títulos, tus récords, tus Balones de Oro, pero hay algo que ninguna estadística va a poder medir: tu humildad, tu empatía, tu sensibilidad, tu amor por tu familia, por tus compañeros y por nuestro país”.
Al reflexionar sobre la relevancia histórica del partido de despedida, el actor sostuvo que “Hoy, viéndote jugar por última vez con la camiseta de la Selección, entendí todavía más la enorme bendición que tuvimos: fuimos contemporáneos del mejor jugador de la historia”. Recordando el sinuoso camino del capitán con la albiceleste, agregó: “Te vimos crecer. Te vimos caer y levantarte. Sufrimos con vos. Festejamos con vos. Y finalmente te vimos cumplir el sueño que durante tantos años soñamos todos juntos”.
A su vez, el intérprete puntualizó que el cierre de esta etapa trasciende lo estrictamente futbolístico al asegurar: “Siento que hoy no despedimos solamente al mejor jugador de la historia con la camiseta argentina. Despedimos una manera de representarnos. Un ejemplo”. Respecto a lo que permanecerá en el tiempo, Vázquez afirmó: “Cuando se apaguen las luces, cuando queden los goles en los videos, las copas en las vitrinas y los récords escritos para siempre, va a quedar algo todavía más grande: Leo, la persona. El ser humano”.
Para fundamentar el cariño colectivo que genera el astro, el actor reflexiono sobre el verdadero hito del capitán: “Quizás ese sea el récord que nadie pueda romper jamás: haber sido el mejor de la historia y lograr que te admiremos todavía más por quién sos fuera de la cancha”, concluyendo su dedicatoria con una muestra de afecto explícita: “Gracias por tanto, Leo. Te amo y te admiro con todo mi corazón”.
La relación entre ambos nació hace 13 años en una cena reducida a la que asistieron Adrián Suar y Guillermo Francella. Durante esa velada, Suar le pidió al actor moderar sus intervenciones: “Adrián, sabiendo mi energía, me dijo ‘no hables tanto’, pero él se sentó adelante mío, entonces yo no podía hablar”. Tras entablar conversación sobre el final de la noche y retratar el momento, el futbolista le propuso intercambiar contactos: “Me saco la foto y me dice ‘pasame tu teléfono así me pasás la foto y estamos en contacto’”. Desde aquel instante, la cercanía se consolidó con visitas mutuas en Barcelona y funciones teatrales como la reciente asistencia de Messi a la obra "Rocky" en septiembre de 2025, sellando lo que el propio intérprete definió al expresar que “Nos hicimos amigos y empezó una amistad de acompañarnos en las buenas y en las malas”.
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