Prelista de Lionel Scaloni: quién es Mateo Pellegrino, nacido en España que busca su lugar en el Mundial 2026
Mateo Pellegrino del Parma figura como una de las sorpresas en la prelista de Lionel Scaloni. Su decisión, su carrera y el sueño de la Selección Argentina.
En el marco de la prelista de 55 futbolistas realizada por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, uno de los nombres que más resonó fue el de Mateo Pellegrino. El centrodelantero que se desempeña en la Serie A italiana, buscará pelear un puesto en la consideración junto a figuras consagradas como Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Quién es Mateo Pellegrino, la sorpresa que nació en España
Nacido en la ciudad de Valencia, España, en octubre de 2001 (mientras su padre, el reconocido Mauricio Pellegrino, se encontraba jugando allí), Mateo es un potente delantero de 1,92 metros de altura que transitó distintas canteras de Europa antes de radicarse definitivamente en el país.
Sus primeros pasos profesionales los dio en Vélez Sarsfield, donde debutó a principios de 2021 de la mano, justamente, de su padre como entrenador. Tras sumar importantes minutos a préstamo en Estudiantes de La Plata, su verdadera explosión goleadora llegó vistiendo los colores de Platense, equipo en el cual fue determinante con 15 goles para la gran campaña del "Calamar" durante 2024.
Su imponente capacidad y constante olfato goleador despertaron rápidamente el interés en el viejo continente, siendo fichado de forma definitiva a principios de 2025 por el Parma de Italia. Desde su llegada, ha sido un pilar fundamental a fuerza de buenas actuaciones y goles (14 tantos en 46 partidos), lo que le valió una enorme extensión de contrato hasta el año 2030.
IMPORTANTE: Lionel Scaloni anunció la prelista de 55 convocados para el Mundial 2026 de la Selección Argentina
La contundente decisión entre Argentina y España
A raíz de su lugar de nacimiento y sus destacados rendimientos en el fútbol italiano, la Selección española había comenzado a sondearlo de cerca. Sin embargo, en una reciente entrevista, el delantero despejó cualquier tipo de duda sobre su futuro internacional.
"Mi sueño desde chico fue jugar en la Selección (Argentina). Es el objetivo principal para mi carrera, así como también el de jugar un Mundial" confesó el goleador de 24 años, dejando en claro su firme postura. Consciente de la fuerte competencia que enfrenta, agregó: "Peleo todos los días para conseguirlo. Uno nunca deja de creer que es posible".
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