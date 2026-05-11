Prelista de Lionel Scaloni: quién es Mateo Pellegrino, nacido en España que busca su lugar en el Mundial 2026

La contundente decisión entre Argentina y España

A raíz de su lugar de nacimiento y sus destacados rendimientos en el fútbol italiano, la Selección española había comenzado a sondearlo de cerca. Sin embargo, en una reciente entrevista, el delantero despejó cualquier tipo de duda sobre su futuro internacional.

"Mi sueño desde chico fue jugar en la Selección (Argentina). Es el objetivo principal para mi carrera, así como también el de jugar un Mundial" confesó el goleador de 24 años, dejando en claro su firme postura. Consciente de la fuerte competencia que enfrenta, agregó: "Peleo todos los días para conseguirlo. Uno nunca deja de creer que es posible".