La lista de concentrados del Vasco Arruabarrena para que Boca abra la serie ante Recoleta

Las otras dos bajas de la lista de convocados

Valencia no fue el único nombre que quedó fuera de la nómina. Arruabarrena también decidió prescindir de Milton Giménez y Williams Alarcón, aunque en estos casos las modificaciones están relacionadas con los regresos de otros futbolistas.

Carlos Palacios y Tomás Belmonte volvieron a estar disponibles después de superar sus respectivos inconvenientes físicos y ocuparon los lugares que habían tenido Giménez y Alarcón en convocatorias anteriores.

De esta manera, el entrenador deberá definir el equipo que buscará conseguir una ventaja en el primer encuentro de la serie continental. Boca intentará aprovechar su condición de local, aunque nuevamente deberá jugar fuera de La Bombonera.

Cuándo juega Boca contra Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

El Xeneize recibirá a Recoleta este martes 11 de agosto desde las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Volverá a utilizar la cancha de Huracán debido a las condiciones del campo de juego de La Bombonera. El árbitro principal será el chileno Piero Maza y la serie se definirá una semana después en Paraguay, también desde las 19.

Mientras tanto, el club de la Ribera deberá afrontar una serie de partidos importantes. Después del compromiso ante Recoleta, el conjunto dirigido por el Vasco visitará a Platense en Vicente López y luego tendrá que viajar a Asunción para disputar la revancha de los octavos de final de la Sudamericana.