La lista de concentrados del Vasco Arruabarrena para que Boca abra la serie ante Recoleta
El delantero ecuatoriano Enner Valencia tuvo su primera práctica, pero el DT decidió esperar para darle sus primeros minutos con el Xeneize.
Boca ya tiene todo listo para afrontar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante Recoleta de Paraguay y Rodolfo Arruabarrena confirmó la lista de convocados. La principal novedad pasa por la ausencia de Énner Valencia, el flamante refuerzo que fue anunciado oficialmente este domingo y que todavía deberá esperar para hacer su debut con la camiseta azul y oro.
El delantero ecuatoriano tuvo su primer entrenamiento junto al plantel, pero el cuerpo técnico considera que necesita completar un proceso de reacondicionamiento físico antes de ser incluido en una convocatoria. Valencia lleva varias semanas sin disputar un encuentro oficial y su último compromiso fue con la selección de Ecuador durante el Mundial 2026.
El atacante participó de la derrota de Ecuador por 2-0 ante México, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, a finales de junio. Desde entonces no volvió a tener competencia oficial, por lo que Arruabarrena optó por no apurar su incorporación al equipo.
¿Por qué Énner Valencia todavía no debuta en Boca?
La decisión del entrenador responde principalmente a una cuestión física. Valencia recién se incorporó al grupo y tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros durante la práctica del domingo. Por ese motivo, el cuerpo técnico pretende llevarlo de manera progresiva antes de darle la posibilidad de sumar sus primeros minutos.
La idea es que el delantero pueda recuperar ritmo de competencia y adaptarse a las exigencias del nuevo equipo antes de ser utilizado en un partido oficial. Su debut, entonces, podría producirse más adelante, dependiendo de cómo evolucione durante los próximos entrenamientos.
Las otras dos bajas de la lista de convocados
Valencia no fue el único nombre que quedó fuera de la nómina. Arruabarrena también decidió prescindir de Milton Giménez y Williams Alarcón, aunque en estos casos las modificaciones están relacionadas con los regresos de otros futbolistas.
Carlos Palacios y Tomás Belmonte volvieron a estar disponibles después de superar sus respectivos inconvenientes físicos y ocuparon los lugares que habían tenido Giménez y Alarcón en convocatorias anteriores.
De esta manera, el entrenador deberá definir el equipo que buscará conseguir una ventaja en el primer encuentro de la serie continental. Boca intentará aprovechar su condición de local, aunque nuevamente deberá jugar fuera de La Bombonera.
Cuándo juega Boca contra Recoleta por la Copa Sudamericana 2026
El Xeneize recibirá a Recoleta este martes 11 de agosto desde las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Volverá a utilizar la cancha de Huracán debido a las condiciones del campo de juego de La Bombonera. El árbitro principal será el chileno Piero Maza y la serie se definirá una semana después en Paraguay, también desde las 19.
Mientras tanto, el club de la Ribera deberá afrontar una serie de partidos importantes. Después del compromiso ante Recoleta, el conjunto dirigido por el Vasco visitará a Platense en Vicente López y luego tendrá que viajar a Asunción para disputar la revancha de los octavos de final de la Sudamericana.
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