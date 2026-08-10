Exequiel Zeballos, cada vez más cerca de dejar Boca: el interés de Celta de Vigo

Por eso, en los pasillos azul y oro saben que el tiempo disponible para definir la operación es cada vez menor. La dirigencia xeneize pretende evitar que la negociación se prolongue hasta el cierre del mercado sin alcanzar un acuerdo. Si eso ocurriera, el escenario contractual del futbolista podría complicar todavía más las posibilidades del club de obtener una compensación por su salida.

Celta apareció después del interés de Napoli

El interés de Celta de Vigo tomó fuerza después de que Napoli también avanzara por Zeballos. El conjunto italiano había mantenido conversaciones para intentar incorporar al delantero e incluso llegó a manejarse una operación cercana a los 10 millones de dólares.

Sin embargo, esa posibilidad perdió fuerza debido a cuestiones vinculadas con el Fair Play financiero y a las prioridades que tenía Napoli en el mercado de pases. En ese contexto, la alternativa del fútbol español comenzó a tomar protagonismo y Celta se convirtió en uno de los principales candidatos para quedarse con el atacante.