Exequiel Zeballos, cada vez más cerca de dejar Boca: el interés de Celta de Vigo
El club español ya realizó una primera propuesta por el delantero, pero el Xeneize pretende acercarse a los 8 millones de dólares para concretar la venta del Changuito.
La salida de Exequiel Zeballos de Boca parece estar cada vez más cerca de concretarse. El delantero de 24 años es seguido de cerca por Celta de Vigo, que ya presentó una primera oferta para quedarse con su pase y ahora deberá mejorarla si pretende llegar a un acuerdo con el Xeneize.
La negociación se encuentra abierta y, aunque todavía existe una diferencia económica entre las partes, en la dirigencia son optimistas respecto de la posibilidad de cerrar la operación durante las próximas semanas. El conjunto español realizó una propuesta inicial de cinco millones de euros, una cifra cercana a los seis millones de dólares, por la totalidad de la ficha del futbolista.
La respuesta fue contundente: el club pretende recibir alrededor de 8 millones de dólares para desprenderse del Changuito. De esta manera, la diferencia económica se convirtió en el principal punto a resolver entre las instituciones. La expectativa es que Celta eleve su propuesta y que ambas partes puedan acercar posiciones hasta encontrar un número que permita avanzar definitivamente con la transferencia.
Boca quiere vender a Zeballos antes de que termine su contrato
Uno de los factores que acelera las conversaciones es la situación contractual del atacante. Zeballos tiene solamente cuatro meses y medio de vínculo vigente con Boca, por lo que el Xeneize necesita resolver su futuro para evitar que pueda marcharse con el pase en su poder a fin de año. La intención tanto de los dirigentes como del entorno del futbolista siempre fue encontrar una salida mediante una transferencia.
En ese escenario, la propuesta de Celta aparece como una alternativa concreta para que la institución pueda obtener un ingreso económico por un jugador surgido de sus divisiones inferiores. El mercado europeo también juega un papel importante en la negociación. Los clubes del Viejo Continente tendrán margen para incorporar futbolistas hasta fines de agosto o comienzos de septiembre, dependiendo de cada liga.
Por eso, en los pasillos azul y oro saben que el tiempo disponible para definir la operación es cada vez menor. La dirigencia xeneize pretende evitar que la negociación se prolongue hasta el cierre del mercado sin alcanzar un acuerdo. Si eso ocurriera, el escenario contractual del futbolista podría complicar todavía más las posibilidades del club de obtener una compensación por su salida.
Celta apareció después del interés de Napoli
El interés de Celta de Vigo tomó fuerza después de que Napoli también avanzara por Zeballos. El conjunto italiano había mantenido conversaciones para intentar incorporar al delantero e incluso llegó a manejarse una operación cercana a los 10 millones de dólares.
Sin embargo, esa posibilidad perdió fuerza debido a cuestiones vinculadas con el Fair Play financiero y a las prioridades que tenía Napoli en el mercado de pases. En ese contexto, la alternativa del fútbol español comenzó a tomar protagonismo y Celta se convirtió en uno de los principales candidatos para quedarse con el atacante.
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