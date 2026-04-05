Preocupación en River: así esta el campo del Monumental a horas del duelo con Belgrano

Las áreas más comprometidas se ubican en el sector donde se montó el escenario, sobre la tribuna Centenario, y en la zona central del campo del lado de la Sívori, donde se instalaron las torres de sonido e iluminación utilizadas durante los shows de AC/DC. Aunque el césped logró recuperar parte de su color y presenta una tonalidad entre verde y amarillo, en River reconocen que el campo de juego no llegará en condiciones ideales para el compromiso ante Belgrano, en un contexto que vuelve a poner en debate la convivencia entre espectáculos musicales y la competencia deportiva.