Preocupación en River: así esta el campo del Monumental a horas del duelo con Belgrano
El campo de juego del Monumental quedó afectado tras los recitales de AC/DC y en el Millonario trabajan contrarreloj para mejorar el césped antes del partido ante Belgrano
El Estadio Monumental vibró con las presentaciones de AC/DC los días 23, 27 y 31 de marzo. La histórica banda australiana regresó al país luego de más de 16 años y protagonizó tres shows multitudinarios en la cancha de River, lo que obligó a mantener el campo de juego cubierto durante diez días.
En el Millonario sabían que la realización de los recitales implicaba un desgaste inevitable del césped, más allá de que el contrato con la productora exige la utilización de cobertores de alta calidad. Sin embargo, no hay superficie que resista en óptimas condiciones tras tantos días tapada y soportando el peso y el movimiento de decenas de miles de personas. Desde el miércoles posterior al último recital comenzaron los trabajos intensivos de mantenimiento para intentar recuperar el terreno de cara al partido de este domingo frente a Belgrano de Córdoba, correspondiente a la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura.
Preocupación en River: así esta el campo del Monumental a horas del duelo con Belgrano
Según se pudo saber, el panorama inicial tras retirar el cobertor fue desalentador: el césped presentaba un tono amarillento que hacía difícil imaginar una rápida recuperación. Sin embargo, las lluvias recientes y las tareas realizadas con arena y agua permitieron mejorar parcialmente el estado general del terreno.
Las áreas más comprometidas se ubican en el sector donde se montó el escenario, sobre la tribuna Centenario, y en la zona central del campo del lado de la Sívori, donde se instalaron las torres de sonido e iluminación utilizadas durante los shows de AC/DC. Aunque el césped logró recuperar parte de su color y presenta una tonalidad entre verde y amarillo, en River reconocen que el campo de juego no llegará en condiciones ideales para el compromiso ante Belgrano, en un contexto que vuelve a poner en debate la convivencia entre espectáculos musicales y la competencia deportiva.
Los 11 de Chacho Coudet para que River enfrente a Belgrano de Córdoba
Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría a la cancha frente a Belgrano con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Kendry Páez y Sebastián Driussi.
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