Argentina jugará un amistoso con México en la previa al Mundial 2026 en Estados Unidos

Viernes 10/10 | Argentina vs. Venezuela – Hard Rock Stadium, Miami

Lunes 13/10 | Argentina vs. Puerto Rico – Soldier Field, Chicago

Por su parte, México también tendrá acción en esa fecha FIFA:

Sábado 11/10 | México vs. Colombia – AT&T Stadium, Dallas

Martes 14/10 | México vs. Ecuador – Estadio Akron, Guadalajara

Otros frentes: la Finalissima y el Mundial 2030

Tapia también se refirió a la posible Finalissima contra España en marzo próximo: “Si se juega, será una gran medida para ver cómo llegamos al Mundial. España es una de las selecciones más competitivas del mundo”.

En cuanto al Mundial 2030, el dirigente ratificó que Argentina sigue trabajando junto a Uruguay y Paraguay para organizar una fase completa del torneo. Incluso mencionó la ampliación del estadio Monumental a 100 mil lugares y la puesta en valor del Estadio Único de La Plata como posibles sedes.