Blooper y final electrizante: River y Boca empataron 2-2 en un Superclásico de Reserva

El futbolista llegó hasta el fondo, superó a su marcador y envió un centro rasante que terminó siendo desviado por Julio Coria, quien convirtió accidentalmente en su propio arco. El primer tiempo todavía tuvo otra situación importante: a Santiago Meloni le anularon un gol para el conjunto local.

Franco Pérez volvió a poner a Boca arriba

Durante el comienzo del segundo tiempo, Boca generó varias oportunidades para volver a ponerse en ventaja. Primero fue Rodrigo Bacidalupe quien estuvo cerca con un cabezazo que pasó muy cerca del poste. Luego, Tomás Márquez sacudió el travesaño después de una buena acción individual. Finalmente, el Xeneize encontró el segundo gol a los 20 minutos.

Márquez fue protagonista de una gran asistencia: levantó la pelota por encima de la última línea defensiva con un preciso pase de cucharita y dejó a Franco Pérez frente al arco. El atacante controló con el pecho y definió con precisión para establecer el 2-1.

La Banda Roja no tardó en volver a acercarse al empate. Un despeje hacia atrás de Matías Baroni terminó dirigiéndose peligrosamente hacia su propio arco. El arquero Thiago Perruisset reaccionó para evitar el gol en contra, pero la acción terminó generando una escena poco habitual.

Durante la caída, el guardameta rompió la red del arco y el partido tuvo que detenerse durante algunos minutos hasta que un auxiliar pudo solucionar el inconveniente. Después de la reanudación, tuvo una nueva oportunidad con un cabezazo de José Paz, que se fue apenas desviado.

Lucas Flores marcó el 2-2

Con Boca replegado cerca de su arco, River comenzó a tomar el control del partido. El equipo local insistió hasta encontrar el empate a los 33 minutos del segundo tiempo. Lucas Flores recibió la pelota, avanzó hacia el área rival y, con potencia, consiguió superar a la defensa para marcar el 2-2. El atacante tuvo incluso la posibilidad de convertir el tercero.

Después de un pelotazo largo, Flores gambeteó al arquero y consiguió sacar un remate desde una posición incómoda. Sin embargo, cuando la pelota parecía dirigirse hacia el arco, Gadiel Paoli despejó sobre la línea y evitó la derrota de Boca. En los minutos finales, el local siguió buscando el triunfo y generó algunas aproximaciones, aunque no consiguió encontrar el último pase que le permitiera quedarse con los tres puntos.

River y Boca en Reserva: las formaciones del partido