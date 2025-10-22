Diferencia abismal: el valor de los planteles de Racing y Flamengo en la Copa Libertadores

En contraste, la Academia tiene un plantel valuado en 77,2 millones de euros, menos de la mitad de la inversión que realizó Flamengo. Históricamente no ha realizado movimientos millonarios en los mercados de pases, ni con Víctor Blanco ni con la dirigencia actual liderada por Diego Milito. Sin embargo, el equipo de Avellaneda cuenta con jugadores de gran proyección y rendimiento en la cancha.

Entre los más destacados se encuentran Juan Nardoni (11 millones de euros), Santiago Sosa y Marcos Di Césare (ambos 8 millones), y referentes con valor demostrado en cada partido como Adrián “Maravilla” Martínez (3 millones).