Profundo dolor en el deporte brasileño: falleció una joven figura de la gimnasia rítmica

A pesar de su juventud, el recorrido de Marciniak fue notable. En 2021 se consagró campeona nacional en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica, además de obtener el Oro en la prueba con pelota y la medalla de plata en cinta. Esos logros la posicionaron rápidamente como una figura a seguir, con fuerte identificación con el estado de Paraná y el Clube Agir de Curitiba, institución en la que se formó y dejó una huella profunda.

El linfoma de Hodgkin, la enfermedad que enfrentó, afecta al sistema linfático y compromete directamente las defensas del organismo. Si bien en muchos casos tiene tratamiento y posibilidades de curación, no siempre el desenlace es favorable. La muerte de Isabelle Marciniak no solo representa una pérdida deportiva, sino también humana: la de una joven que combinó talento, esfuerzo y valentía hasta el final, y cuya historia deja una marca imborrable en la gimnasia brasileña.