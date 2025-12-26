Profundo dolor en el deporte brasileño: falleció una joven figura de la gimnasia rítmica
La muerte de Isabelle Marciniak, a los 18 años, conmocionó al ambiente deportivo tras una lucha contra una grave enfermedad.
El deporte brasileño atraviesa jornadas de profundo pesar tras conocerse la muerte de Isabelle Marciniak, una gimnasta rítmica que había sido señalada como una de las grandes proyecciones de la disciplina. Tenía apenas 18 años y desde hacía un tiempo enfrentaba un linfoma de Hodgkin, una enfermedad que la obligó a tomar una de las decisiones más difíciles de su corta vida: alejarse de la competencia para priorizar su tratamiento médico.
La confirmación del fallecimiento llegó a través de la Federación Paranaense de Gimnasia, que recordó el recorrido deportivo de la atleta y el compromiso con el que afrontó cada etapa de su carrera. Marciniak había decidido poner en pausa su desarrollo competitivo en 2023, luego de consagrarse campeona estadual en la modalidad trío adulto, con el objetivo de enfocarse de lleno en su salud.
Aquella determinación, lejos de marcar un retiro definitivo, estaba atravesada por la esperanza de volver, una ilusión que finalmente no pudo concretarse. El deceso se produjo el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba, según informaron medios locales.
El velatorio se llevó a cabo en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, ciudad que fue escenario de sus primeros pasos en la gimnasia y donde construyó su identidad deportiva y personal. Allí también fue despedida por familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva que siguieron de cerca su crecimiento.
Desde la Federación Paranaense, el mensaje de despedida buscó poner el acento en el legado que deja más allá de los resultados. “Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”, expresaron en un comunicado que reflejó el impacto de la noticia en el ambiente.
A pesar de su juventud, el recorrido de Marciniak fue notable. En 2021 se consagró campeona nacional en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica, además de obtener el Oro en la prueba con pelota y la medalla de plata en cinta. Esos logros la posicionaron rápidamente como una figura a seguir, con fuerte identificación con el estado de Paraná y el Clube Agir de Curitiba, institución en la que se formó y dejó una huella profunda.
El linfoma de Hodgkin, la enfermedad que enfrentó, afecta al sistema linfático y compromete directamente las defensas del organismo. Si bien en muchos casos tiene tratamiento y posibilidades de curación, no siempre el desenlace es favorable. La muerte de Isabelle Marciniak no solo representa una pérdida deportiva, sino también humana: la de una joven que combinó talento, esfuerzo y valentía hasta el final, y cuya historia deja una marca imborrable en la gimnasia brasileña.
