Récord total de argentinos en Brasil por el tipo de cambio y la oferta en turismo

Turismo en Brasil: el top 5

Después de Argentina, Chile aportó la segunda mayor cantidad de turistas, con 721.497 ingresos, lo que representó un alza de 24%.

En tercer lugar quedó Estados Unidos, con 677.888 pasaportes sellados (algo debe haber pasado con la economía de la era Trump porque el turismo de ese país en Brasil sólo aumentó un 5,8% en 2025).

Mientras tanto, los demás países del Mercosur también "mandaron" gente a Brasil, pero no tanta aunque hayan subido significativamente los porcentajes totales al dividir por nacionalidad.

Por caso viajaron 487.514 turistas desde Uruguay, lo que representó un aumento del 37,2% con respecto a 2024, y desde Paraguay llegaron 454.327, un incremento del 14,4%.