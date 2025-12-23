Récord total de argentinos en Brasil por el tipo de cambio y la oferta en turismo
La cantidad de argentinos que decidieron vacacionar en Brasil aumentó un 82% entre enero y noviembre de 2025, y se espera una temporada de verano a tope.
Por segundo año consecutivo las playas de Brasil tendrán el portuñol como idioma no oficial debido a la gran cantidad de argentinos que las eligieron para sus vacaciones de verano. El aluvión de turismo del Mercosur es tal que en 2025 se cumplió las metas que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había fijado para 2027.
Números oficiales reproducidos este martes por el diario Clarín dan cuenta de una suba del 34% en turismo internacional que llegó a Brasil, unas 9 millones de personas, de las cuales un tercio -aproximadamente 3,1 millones- viajaron desde Argentina, un claro ejemplo de lo que ocurre cuando el cambio monetario es conveniente para el consumidor en pesos.
De hecho, entre enero y noviembre de 2025 subió un 82% la cantidad de argentinos con respecto a 2024, cuando nuestro país ya se había convertido en el primero de la región en elegir Brasil para sus vacaciones en cualquier momento del año.
El Gobierno de Brasil se había fijado una meta de 8.1 millones de turistas para 2027, pero en 2025 esa marca se vio superada con creces.
Hasta la fecha esto significó la creación de alrededor de 90.000 puestos de trabajo formal y la entrada de U$S 7.170 millones sólo en gastos de argentinos de vacaciones, lo que representa una suba del 8,5% con respecto al mismo período pero de 2024.
Turismo en Brasil: el top 5
Después de Argentina, Chile aportó la segunda mayor cantidad de turistas, con 721.497 ingresos, lo que representó un alza de 24%.
En tercer lugar quedó Estados Unidos, con 677.888 pasaportes sellados (algo debe haber pasado con la economía de la era Trump porque el turismo de ese país en Brasil sólo aumentó un 5,8% en 2025).
Mientras tanto, los demás países del Mercosur también "mandaron" gente a Brasil, pero no tanta aunque hayan subido significativamente los porcentajes totales al dividir por nacionalidad.
Por caso viajaron 487.514 turistas desde Uruguay, lo que representó un aumento del 37,2% con respecto a 2024, y desde Paraguay llegaron 454.327, un incremento del 14,4%.
