AFA lanzó la "Recopa de Campeones": quiénes participan en el nuevo torneo

En tanto, El Comité Ejecutivo de la AFA dejó establecido el formato que tendrá el fútbol argentino el próximo año, en una reunión encabezada por Claudio Tapia y con la presencia de Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional, junto a dirigentes de los clubes. Allí se ratificaron los torneos, copas y definiciones que marcarán la temporada 2026.