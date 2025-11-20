AFA lanzó la "Recopa de Campeones": quiénes participan en el nuevo torneo
La casa madre del fútbol argentino agregó una octava competencia este jueves, de cara a la temporada 2026. De qué se trata.
En lo que fue una jornada repleta de controversias para el fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajó la persiana ratificando formatos y competencias del 2026, y anunciando una novedad: el lanzamiento de la "Recopa de Campeones", el octavo título que estará en juego el próximo año.
Sin dudas que la gran novedad, y controversia del jueves, fue el anuncio del título para Rosario Central por ser el primero de la Tabla Anual. Esta decisión desató acusaciones cruzadas con equipos como Estudiantes de La Plata, y hasta el pedido de otros clubes de reconocimientos similares.
En tanto, El Comité Ejecutivo de la AFA dejó establecido el formato que tendrá el fútbol argentino el próximo año, en una reunión encabezada por Claudio Tapia y con la presencia de Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional, junto a dirigentes de los clubes. Allí se ratificaron los torneos, copas y definiciones que marcarán la temporada 2026.
La gran novedad fue la incorporación de un nuevo trofeo, por lo que la próxima temporada pondrá en juego el inédito número de ocho títulos. El reglamento de la competencia fue difundido a través de Boletín Oficial.
Se trata de la "Recopa de Campeones", que será el primero en disputarse en formato de triangular. Participarán los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
Todos los títulos que se disputarán en 2026
- Torneo Apertura: (mismo formato que en 2025)
- Torneo Clausura: (mismo formato que en 2025)
- Campeón de la Liga: el primero de la Tabla Anual
- Trofeo de Campeones: Campeón del Apertura vs campeón del Clausura
- Supercopa Internacional: Campeón de Liga (primer puesto tabla anual) vs ganador del Trofeo de Campeones
- Copa Argentina: (formato tradicional)
- Supercopa Argentina: Ganador del Trofeo de Campeones vs campeón de la Copa Argentina
- Recopa de Campeones: Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
