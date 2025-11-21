Fiesta Canalla en Rosario: una multitud de Central festejó a todo trapo el nuevo título anual

festejos rosario central

Ariel Holan, visiblemente conmovido por el clima, agradeció el apoyo con un escueto pero sincero: “Gracias a todos por estar acá”. Uno de los más aclamados fue Jorge Broun, quien tomó el micrófono para transmitir la ambición del equipo: “No nos conformamos con esto, vamos por más”, dijo ante una ovación cerrada. Aunque Di María no estuvo presente, los hinchas corearon su nombre y lo reconocieron como uno de los pilares del título, en un claro gesto de afecto al ídolo.