AFA confirmó el formato 2026: cómo se jugarán los torneos y qué títulos estarán en disputa

Uno de los ejes centrales será nuevamente el Trofeo de Campeones, que enfrentará al ganador del Apertura frente al del Clausura en un partido único y en estadio neutral. De allí saldrá el campeón de la temporada regular. Además, continuará la Supercopa Internacional, que reunirá al Campeón de Liga —es decir, el equipo que termine primero en la tabla anual— y al vencedor del Trofeo de Campeones. Esta instancia, incorporada al calendario en los últimos años, apunta a fortalecer la competencia entre los mejores equipos de cada ciclo.