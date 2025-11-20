AFA confirmó el formato 2026: cómo se jugarán los torneos y qué títulos estarán en disputa
La AFA oficializó el esquema de competencias 2026, que repetirá Apertura, Clausura, Trofeo de Campeones, Supercopas y Copa Argentina sin cambios en descensos ni cupos.
El Comité Ejecutivo de la AFA dejó establecido el formato que tendrá el fútbol argentino el próximo año, en una reunión encabezada por Claudio Tapia y con la presencia de Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional, junto a dirigentes de los clubes. Allí se ratificaron los torneos, copas y definiciones que marcarán la temporada 2026.
La estructura se mantendrá sin modificaciones respecto de 2025: habrá Torneo Apertura y Torneo Clausura en el primer y segundo semestre, respectivamente. Cada certamen conservará su formato actual, con fases de grupos y definición por puntos acumulados.
Uno de los ejes centrales será nuevamente el Trofeo de Campeones, que enfrentará al ganador del Apertura frente al del Clausura en un partido único y en estadio neutral. De allí saldrá el campeón de la temporada regular. Además, continuará la Supercopa Internacional, que reunirá al Campeón de Liga —es decir, el equipo que termine primero en la tabla anual— y al vencedor del Trofeo de Campeones. Esta instancia, incorporada al calendario en los últimos años, apunta a fortalecer la competencia entre los mejores equipos de cada ciclo.
La tradicional Copa Argentina también seguirá en agenda bajo su histórico formato de eliminación directa, involucrando a clubes de todas las categorías del país. Por último, la Supercopa Argentina enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones con el campeón de la Copa Argentina, cerrando el calendario oficial.
Finalmente se incorporó un triangular entre los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y Supercopa Internacional para entregar un título adicional.
Descensos y clasificación a las copas internacionales
La AFA confirmó que seguirán vigentes los dos descensos: uno por promedio y otro por Tabla Anual. Asimismo, no habrá cambios en el sistema de clasificación a la Copa Libertadores y a la Sudamericana, por lo que las plazas se mantendrán con el mismo criterio de 2025.
Los títulos que se disputarán en 2026
-
Torneo Apertura | Torneo Clausura
(mismo formato que en 2025)
Trofeo de Campeones
Campeón del Apertura vs campeón del Clausura
Supercopa Internacional
Campeón de Liga (primer puesto tabla anual) vs ganador del Trofeo de Campeones
Copa Argentina
(formato tradicional)
Supercopa Argentina
Ganador del Trofeo de Campeones vs campeón de la Copa Argentina
