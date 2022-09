Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs Juventus

image.png

El debut de la Pulga fue en diciembre de 2004 en Ucrania en la derrota de Barcelona (2-0) contra Shakhtar Donetsk y con Barcelona conquistó cuatro veces la Orejona: 2006, 2009, 2011 y la última en 2015. A los 35 años y a menos de tres meses de la cita en Qatar, el siete veces elegido mejor jugador del mundo buscará cumplir con el primer objetivo de la temporada: clasificar a PSG a los octavos de final de la Champions League.

El primer examen del campeón de Francia será ante Juventus, el equipo más ganador de Italia, que para esta temporada se reforzó con dos futbolistas con pasado cercano en el club. Leandro Paredes retornará al Parque de los Príncipes donde a fines de abril estaban celebrando el título de la Ligue 1 francesa. Fue el último en irse del club y llegó a Turín a préstamo por una temporada con opción de compra.

En cambio, Di María cerró su exitoso ciclo de siete temporadas tras no renovar el vínculo que caducó el 30 de junio, pero finalmente no podrá volver a su excasa, ya que no está en plenitud física luego de la lesión muscular que sufrió hace 20 días. Finalmente, el juvenil marplatense Matías Soulé fue incluido en la lista de reservas y fue convocado por el entrenador Massimiliano Allegri para suplir la baja del Fideo.

CÓMO VER EN VIVO PARIS SAINT GERMAIN VS JUVENTUS

La televisación estará a cargo de ESPN y Star+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

POSIBLES FORMACIONES

PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marquinhos, Pascal Kimpembe, Juan Bernat; Marco Verratti, Vitinha; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar. DT: Christophe Galtier.

Juventus: Mattia Perín; Danilo, Leonardo Bonucci, Gleison Bremer, Mattia De Sciglio; Adrien Rabiot, Leandro Paredes, Fabio Miretti; Juan Cuadrado, Dusan Vlahovic, Filip Kostic. DT: Massimiliano Allegri.