Quién es Almoez Alí, el 9 de Qatar que Macri quiso imponerle a Riquelme

El máximo ídolo de la institución no aceptó y confesó los motivos de su decisión: "Yo amo este club, prefiero a Benedetto o a Cavani antes que traer el 9 de Qatar que no se quién es. Yo dije que no porque cómo me van a imponer que traiga al 9 de Qatar. ¿Me están cargando? Aparte no teníamos cupo de extranjero, ja".

riquelme.jpg

Quién es el 9 de Qatar que habría sido ofrecido a Boca

El jugador en cuestión se llama Almoez Alí, es centrodelantero y tiene 27 años actualmente. Desde el 2016 milita entre las filas del Al Duhail de ese país, equipo que dirigía hasta hace pocas semanas el argentino Hernán Crespo hasta que fue reemplazado por Christophe Galtier, ex DT del Paris Saint-Germain (PSG).

El artillero disputó el Mundial de su país en 2022 pero no le fue tan bien, ya que quedaron eliminados en fase de grupos luego de perder los tres partidos convirtiendo apenas un gol, que no fue suyo.

Almoez Ali 9 de Qatar 1.jpg

Más hacia atrás, también participó como invitado de la Copa América 2019 en tierras brasileñas y enfrentó a la Selección Argentina. A pesar de quedar eliminados en primera ronda de nuevamente, Qatar rescató un empate 2 a 2 ante Paraguay y Alí convirtió un gol.

Según Transfermarkt, el jugador en cuestión cuenta con un valor de mercado de tan solo 2 millones de euros. Inició su carrera en el LASK Linz de Austria en 2015 y, posteriormente, pasaría al Cultural y Deportiva Leonesa de España en 2016 y en julio de ese mismo año llegaría al club asiático al cual actualmente pertenece.

Sin embargo, el artillero qatarí nunca llegó. Efectivamente, la dirigencia se negó a llevar adelante el acuerdo y se quedó sin sponsor a mediados de 2022. Recién pudo firmar hace pocos meses la llegada de una nueva publicidad con el arribo de Betsson, la casa de apuestas online.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1727524056100942240&partner=&hide_thread=false RIQUELME: "Yo sabía que nos íbamos a quedar SIN SPONSOR si no traíamos AL 9 DE QATAR PARA PROMOCIONARLO PARA EL MUNDIAL". pic.twitter.com/ajL9hLYzUR — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2023