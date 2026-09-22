Qué dice el fallo de AFA sobre el reclamo de Vélez por la mala inclusión de Boca
El Tribunal de Disciplina desestimó el pedido del "Fortín" de dar por ganado el encuentro por presunta alineación indebida en la Copa Argentina.
Finalmente, tras veinte días de incertidumbre y luego de una postergación que retrasó la resolución inicial prevista para la semana pasada, el panorama de la Copa Argentina quedó formalmente esclarecido. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió su dictamen respecto al polémico reclamo presentado por Vélez Sarsfield.
Y tal cual se esperaba, se puso fin a las especulaciones y Boca Juniors quedó formalmente habilitado para preparar su próximo compromiso de cuartos de final frente a Racing.
La decisión del organismo fue tajante: rechazar el pedido de Vélez de dar por ganado el partido y mantener inalterable el resultado registrado en el campo de juego. No obstante, el fallo contempló una sanción para el club de la Ribera, que deberá abonar una multa económica equivalente al valor de 1.000 entradas por la infracción reglamentaria cometida.
Los argumentos del fallo de la AFA y el error administrativo
El reclamo inicial de la institución de Liniers se basaba en que su rival había incluido a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial durante el encuentro disputado el pasado 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, excediendo de esta manera el límite de jugadores foráneos permitidos por el reglamento de los torneos de la AFA y solicitando la consecuente pérdida de puntos por alineación indebida.
Sin embargo, en su descargo oficial, el Tribunal de Disciplina aclaró que "la conducta configura una infracción reglamentaria relativa a la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial, pero que no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible".
Si bien figuraban seis futbolistas extranjeros en la ficha del partido, el análisis ratificó que Ángel Romero no ingresó al terreno de juego, por lo que al no haber una ventaja deportiva derivada de la participación en cancha, la falta se redujo a un error administrativo que no amerita la modificación del marcador.
En su fundamentación, el organismo contempló además antecedentes recientes con matices similares, como el reclamo de Lanús ante Belgrano en el fútbol femenino, donde se optó por mantener el resultado original y sancionar únicamente la falta formal.
Con el conflicto legal archivado y a la espera de las confirmaciones oficiales en cuanto a la sede y el horario definitivo, quedó establecido que el próximo domingo 27 de septiembre Boca y Racing se medirán cara a cara por un lugar en las semifinales del certamen federal.
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