Qué dice el fallo de AFA sobre el reclamo de Vélez por la mala inclusión de Boca

Si bien figuraban seis futbolistas extranjeros en la ficha del partido, el análisis ratificó que Ángel Romero no ingresó al terreno de juego, por lo que al no haber una ventaja deportiva derivada de la participación en cancha, la falta se redujo a un error administrativo que no amerita la modificación del marcador.

En su fundamentación, el organismo contempló además antecedentes recientes con matices similares, como el reclamo de Lanús ante Belgrano en el fútbol femenino, donde se optó por mantener el resultado original y sancionar únicamente la falta formal.

Con el conflicto legal archivado y a la espera de las confirmaciones oficiales en cuanto a la sede y el horario definitivo, quedó establecido que el próximo domingo 27 de septiembre Boca y Racing se medirán cara a cara por un lugar en las semifinales del certamen federal.