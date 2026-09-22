El Gobierno confirmó qué día será feriado nacional por la visita del papa León XIV
Tras la reunión de este martes con la cúpula eclesiástica, el Ejecutivo delineó las medidas de alcance territorial y el feriado para la gira papal de noviembre.
La cuenta regresiva para la histórica visita del papa León XIV a la Argentina sumó definiciones clave este martes. En una cumbre ampliada llevada a cabo en Casa Rosada, el Gobierno finalmente confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional.
Tras una intensa mesa de negociación y el análisis logístico definitivo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quedó confirmado este martes el esquema de impacto laboral.
Luego de reunirse con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y funcionarios de las jurisdicciones implicadas, se resolvió que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que se evalúa replicar una medida de carácter territorial el miércoles 11 de noviembre de manera exclusiva para la provincia de Buenos Aires, en sintonía con las actividades masivas previstas en el territorio bonaerense.
La decisión oficial llega tras conocerse el cronograma definitivo de la Santa Sede, el cual determinó que el Gobierno descarte un feriado nacional prolongado durante toda la gira, optando por restricciones puntuales según el impacto y la masividad de cada jornada.
El cronograma que motivó los feriados, las medidas y el megaoperativo de seguridad
La elección del lunes 9 de noviembre como feriado a nivel país responde a la complejidad logística de la primera jornada completa del Sumo Pontífice en suelo argentino.
Ese día, León XVI iniciará su agenda matutina con una visita al Cottolengo Don Orione en Claypole, continuará con una masiva misa en el barrio porteño de Palermo y desarrollará actividades vespertinas en la UCA, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana, un movimiento que paralizará el pulso cotidiano del área metropolitana.
Por su parte, la posibilidad de decretar el miércoles 11 como asueto o feriado circunscripto al ámbito de la provincia de Buenos Aires se fundamenta en el cierre de la gira.
Esa última jornada contempla una visita matutina al Complejo Penitenciario Federal y, como evento central, la histórica misa de cierre frente a la Basílica de Luján a las 10:00, donde la organización espera una de las mayores concentraciones de fieles de todo el itinerario papal.
Para blindar las actividades —que incluirán además el paso por Córdoba el martes 10—, el Ministerio de Seguridad puso en marcha el operativo más grande desplegado en la historia del país, con tres comandos unificados federales que operarán durante 120 horas continuas y prevén un aforo acumulado potencial de hasta siete millones de personas. En paralelo, la coordinación diplomática continuará este jueves en Nueva York, donde el canciller Pablo Quirno se reunirá con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, para ultimar los detalles finales de la visita.
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