El Gobierno confirmó qué día será feriado nacional por la visita del papa León XIV

Ese día, León XVI iniciará su agenda matutina con una visita al Cottolengo Don Orione en Claypole, continuará con una masiva misa en el barrio porteño de Palermo y desarrollará actividades vespertinas en la UCA, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana, un movimiento que paralizará el pulso cotidiano del área metropolitana.

Por su parte, la posibilidad de decretar el miércoles 11 como asueto o feriado circunscripto al ámbito de la provincia de Buenos Aires se fundamenta en el cierre de la gira.

Esa última jornada contempla una visita matutina al Complejo Penitenciario Federal y, como evento central, la histórica misa de cierre frente a la Basílica de Luján a las 10:00, donde la organización espera una de las mayores concentraciones de fieles de todo el itinerario papal.

Para blindar las actividades —que incluirán además el paso por Córdoba el martes 10—, el Ministerio de Seguridad puso en marcha el operativo más grande desplegado en la historia del país, con tres comandos unificados federales que operarán durante 120 horas continuas y prevén un aforo acumulado potencial de hasta siete millones de personas. En paralelo, la coordinación diplomática continuará este jueves en Nueva York, donde el canciller Pablo Quirno se reunirá con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, para ultimar los detalles finales de la visita.