Revés para Vélez: la AFA falló a favor de Boca tras la polémica por Copa Argentina, aunque hay pena económica
Si bien la clasificación del Xeneize no peligra, la Asociación de Fútbol Argentino sí impuso una importante suma que la institución deberá abonar.
Tras semanas de incertidumbre y especulaciones, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desestimó de manera unánime el pedido de impugnación presentado por Vélez y confirmó que Boca jugará los cuartos de final del torneo ante Racing.
Sin embargo, la entidad impuso una sanción económica al club de La Boca por $50.000.000.-
El conflicto se desencadenó luego del cruce de octavos disputado el pasado 2 de septiembre en Córdoba, en el que el Xeneize avanzó tras imponerse en la definición por penales. Días después, la dirigencia de Liniers formalizó una protesta denunciando "alineación indebida" al señalar que Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido, superando el tope reglamentario permitido, que es de cinco extranjeros.
Para respaldar el fallo a favor de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, la AFA consideró determinante que, si bien el delantero paraguayo Ángel Romero firmó la planilla como sexto jugador extranjero, no llegó a ingresar al campo de juego. Dado que solo cinco de ellos sumaron minutos, el Tribunal concluyó que se trató de una "falta o error administrativo" y que no existió una ventaja deportiva dentro de la cancha.
De este modo, se cerró el capítulo en los escritorios y quedó ratificado el cuadro de la competencia: Boca mantendrá el boleto a la siguiente fase y se medirá en el cruce de cuartos de final frente a Racing.
El fallo de la AFA en medio de la polémica entre Vélez y Boca
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