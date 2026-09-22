Revés para Vélez: la AFA falló a favor de Boca tras la polémica por Copa Argentina, aunque hay pena económica

Para respaldar el fallo a favor de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, la AFA consideró determinante que, si bien el delantero paraguayo Ángel Romero firmó la planilla como sexto jugador extranjero, no llegó a ingresar al campo de juego. Dado que solo cinco de ellos sumaron minutos, el Tribunal concluyó que se trató de una "falta o error administrativo" y que no existió una ventaja deportiva dentro de la cancha.