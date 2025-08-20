Qué dice el reglamento sobre la chance de que haya público visitante en el duelo entre Racing y Vélez

Si bien en el ámbito local ni la “Academia” y el “Fortín” recibieron gente, en la Copa Libertadores, existe la posibilidad de la presencia de hinchas visitantes en ambas canchas, según se encuadra en el reglamento de CONMEBOL. El mismo, señala que existe una cantidad determinada de público, que puede ser más ya dependiendo del acuerdo de cada club o, en este caso particular, del consenso al que lleguen Racing y Vélez para esta instancia de la competencia.