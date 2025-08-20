Qué dice el reglamento sobre la chance de que haya público visitante en el duelo entre Racing y Vélez
Ambos equipos argentinos se medirán en los cuartos de final de la Copa Libertadores y deberán llegar a un acuerdo por el mínimo de capacidad.
Racing, que viene de eliminar a Peñarol de Uruguay es una serie que será recordada por mucho tiempo, se medirá ante Vélez, que viene de hacer lo propio ante Fortaleza de Brasil, en los cuartos de final de la Copa Libertadores en uno de los cruces que genera más expectativa dentro del fútbol argentino. El primer encuentro será el Liniers, mientras que la vuelta en Avellaneda.
Si bien en el ámbito local ni la “Academia” y el “Fortín” recibieron gente, en la Copa Libertadores, existe la posibilidad de la presencia de hinchas visitantes en ambas canchas, según se encuadra en el reglamento de CONMEBOL. El mismo, señala que existe una cantidad determinada de público, que puede ser más ya dependiendo del acuerdo de cada club o, en este caso particular, del consenso al que lleguen Racing y Vélez para esta instancia de la competencia.
De esta manera, en un fragmento del reglamento, se estipula que si el equipo visitante exige y hace cumplir su derecho establecido, el anfitrión o local debe conceder el lugar correspondiente en su reducto. La única manera de que no haya visitantes en el duelo de cuartos de final en ningún Estadio, tanto en el José Amalfitani como en el ‘Cilindro’, es el acuerdo entre ambas entidades para que esto no suceda.
Vale marcar, que lo estipulado y exigido por CONMEBOL para esta instancia de la Copa es la presencia de mínimo 2 mil personas. Ya en semifinales, el mínimo aumenta a 4 mil. Por esta razón, se espera que ambos clubes lleguen a un acuerdo y que el cruce tome aún más color teniendo en cuenta que dos equipos de nuestro fútbol se medirán en una instancia que genera muchas expectativas puertas adentro.
Cuándo se juegan los cuartos de final, las semifinales y la gran final de la Copa Libertadores
Los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre, las semifinales están previstas para jugarse entre el 21 y el 29 de octubre mientras que la gran final se hará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú.
