El récord goleador que consiguió Maravilla Martínez en Racing luego de su doblete ante Peñarol
El delantero encaminó el triunfo de la Academia en la Copa Libertadores y escribió su nombre en la historia grande de la Institución. Todos los detalles.
Racing, que venía sufriendo más de la cuenta en el arranque de la segunda mitad de este año, se impuso en una noche épica ante Peñarol de Uruguay y de esta manera se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La Academia, que en la ida había caído 1-0 en Montevideo, se hizo fuerte con el apoyo de su gente ante una inmensa lluvia y sigue con vida en la competencia luego del 3-1 agónico.
Más allá del gol del final de Franco Pardo (quién llegó en este mercado de pases proveniente de Unión de Santa Fe), una de las grandes figuras de la noche fue nuevamente Adrián Martínez: el delantero marcó un doblete y de esta manera consiguió un récord histórico. "Maravilla" logró romper su paridad con Norberto Raffo para volverse el máximo goleador histórico de la Academia en competencia Conmebol con 17 tantos. Vale destacar, que el delantero lo hizo en tan solo un año y medio.
También pudo romper su empate con Gustavo Bou, ya que llegó a los 48 goles con Racing y se transformó en el tercer máximo anotador en el siglo XXI, solo por detrás de Lisandro López (79) y el actual presidente Diego Milito (59). Números que demuestran la importancia de un futbolista de elite que fue sondeado por muchos equipos en este mercado de pases pero que eligió seguir en la Academia para poder cumplir el sueño de ganar la Copa Libertadores luego de tantos años.
Los números de Adrián "Maravilla" Martínez en el triunfo ante Peñarol
Los máximos goleadores de Racing en competencias de la Conmebol
- Adrián "Maravilla" Martínez: 17 goles
- Norberto Raffo: 15 goles
- Juan Carlos "Chango" Cárdenas: 12 goles
- Gustavo Bou: 10 goles
- Roger Martínez: 9 goles
- Diego Milito: 7 goles
- Tomás Chancalay, Humberto Maschio, Marcelo Delgado y Claudio Úbeda: 6 goles
