El récord goleador que consiguió Maravilla Martínez en Racing luego de su doblete ante Peñarol

Racing, que venía sufriendo más de la cuenta en el arranque de la segunda mitad de este año, se impuso en una noche épica ante Peñarol de Uruguay y de esta manera se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La Academia, que en la ida había caído 1-0 en Montevideo, se hizo fuerte con el apoyo de su gente ante una inmensa lluvia y sigue con vida en la competencia luego del 3-1 agónico.