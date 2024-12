Qué dijo Franco Colapinto luego de correr su última carrera en la Fórmula 1

Tras el abandono, el piloto habló con ESPN y expresó su frustración: "No es el final que hubiese querido. Me hubiera gustado empezar la temporada así como la terminé y cerrar mejor. Es parte del proceso, de la experiencia. Lamentablemente no tuvimos un buen fin de semana".

Colapinto no ocultó su molestia por el incidente con Piastri, quien además tuvo otros roces durante la carrera: "Hoy quería terminar la carrera y Piastri me chocó. No sé qué le pasa a este pibe; después chocó a más gente, es una lástima", sentenció.

A pesar de los contratiempos, el argentino hizo un balance positivo de su paso por la categoría más exigente del automovilismo: "Una locura la mala suerte que tuvimos en las últimas carreras. Ahora a descansar un poco y volver más fuertes", aseguró. En cuanto a sus planes inmediatos, reveló: "Mi idea es volver a la Argentina y pasar un tiempo con la familia".