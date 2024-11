Qué dijo la hija de Reutemann sobre el tributo de Franco Colapinto a su padre

En una entrevista radial realizada esta semana, Ghio dijo que “el homenaje de Colapinto es humilde, pero a la vez enorme y visible. Nunca me imaginé algo así", señalando al mismo tiempo que tal gesto vincula el pasado y el presente de la Argentina en la Fórmula 1.

Ahora, en la previa al Gran Premio de Brasil que se disputará el domingo en Interlagos, fue una de las hijas de Reutemann quien reconoció y agradeció el homenaje de Franco a su padre, que llegó a ser subcampeón del mundo en 1981, al quedar a un solo punto del campeón Nelson Piquet.

Las desinteligencias entre Reutemann y Williams

reutemann y williams.jpg Reutemann y Frank Williams, fundador del equipo para el que corre Colapinto.

Sin embargo, aquel año y aquel subcampeonato no fueron motivo de alegría para “Lole” Reutemann, que justamente corría a bordo de un Williams, equipo que nunca lo tuvo como “piloto número 1” sino como segundo de Alan Jones, priorizando la performance del australiano, que terminó tercero en el campeonato.

Las desinteligencias con el equipo inglés continuaron y llevaron al argentino a abandonar la Fórmula 1 luego de las dos primeras carreras de la temporada siguiente.

La felicidad de la hija de Reutemann por el tributo de Colapinto

En la previa a la carrera del domingo en el Autódromo José Carlos Pace, Cora Reutemann, una de las hijas del piloto fallecido en 2021, dijo estar “muy contenta” con el tributo que Franco Colapinto rinde a su padre.

“Cuando me pidieron permiso para pintar el casco de Franco Colapinto, me pareció algo muy respetuoso. Me puse muy contenta, me pareció lindísimo el gesto. Muy valorable lo de Franco”, aseguró.

Además dijo que ese casco alusivo “se iba a utilizar por primera vez en Brasil, pero como se sumó un sponsor se adelantó para México”, agregando: “El otro día, en México, (Franco) hizo unas maniobras que me hicieron acordar un poco a papá. Tiene ganas, tiene garra”, aseguró.

casco colapinto reutemann.jpg El casco de Franco Colapinto tributo a Carlos Alberto Reutemann.

En otro orden, comentó que “a mí no me dejaban ver las carreras de papá por una cuestión de protección para los niños. Sabía que había mucha tensión. Algo imaginaba. Fue una infancia bastante dura”.

También recordó que “Brasil es el lugar donde mejor le fue” a su padre, porque “ganó cuatro veces. Le gustaba mucho Brasil a papá, eso recuerdo”, completó.

En efecto, durante su carrera de casi once años en la Fórmula 1, Carlos Alberto Reutemann disputó 146 grandes premios, estuvo en 45 podios y triunfó en 12, cuatro de los cuales fueron en territorio brasileño: en 1972 (no puntuable), 1977 con Ferrari (Interlagos), 1978 con Ferrari (Jacarepagua) y 1981 con Williams (Interlagos).