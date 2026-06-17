Qué dijo Lionel Messi sobre jugar el Mundial 2030 con la Selección Argentina

¿Hay Lionel Messi en 2030?

Minutos más tarde, la charla subió de tono emotivo cuando Martín Arévalo elogió su capacidad para destrabar partidos complejos. “Ser Messi es hacer cosas que los demás no pueden... si repetís, te van a pedir que juegues el séptimo (Mundial)”, le planteó el cronista.

Ante la hipótesis de estirar su leyenda a siete Copas del Mundo consecutivas, el astro rosarino sonrió pero se plantó con firmeza y expresó: “No, ya eso sí que no. Como repetí varias veces, Dios me hace hacer estas cosas y una vez más me hace disfrutar de estar dentro de una cancha, que es lo que me apasiona y es lo que me gusta desde chiquito. Me gusta competir y estar a la altura”.

De esta manera, el jugador del Inter Miami dejó en claro que su motor actual es la felicidad de seguir disfrutando del fútbol y el deseo de mantener el nivel competitivo de la Scaloneta, pero descartando por completo cualquier proyección a largo plazo que extienda su carrera internacional más allá de lo físicamente lógico.