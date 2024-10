Qué dijo Lionel Scaloni sobre la polémica en Uruguay con Marcelo Bielsa

"Sobre Marcelo, siempre conmigo estuvo todo bien. No es momento de echar leña al fuego. Ojalá se pueda resolver por el bien de ellos, del fútbol uruguayo y de la Selección. Tenemos grandes amigos, y nada más. Nosotros no somos nadie para opinar", sentenció Scaloni.

En los últimos días, el histórico delantero de la Selección de Uruguay brindó una entrevista en la se despachó con duras acusaciones contra el entrenador argentino, las que fueron ratificadas por algunos jugadores del conjunto celeste, como Federico Valverde y Agustín Canobbio.

Más de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni

Uno de los aspectos que preocupa a la Selección Argentina es el Huracán Milton, que podría retrasar el viaje desde Miami a Venezuela para el compromiso de este jueves.

"Acá todo se sabe, es abierto, todos en alerta, habíamos pedido viajar, hoy no se ha podido. Nos han denegado el viaje, vamos a viajar mañana si el tiempo lo permite. Trabajaremos a la mañana y a la tarde nos vamos", explicó el entrenador.

Sobre el viaje, el pujatense analizó que "no va a ser fácil llegar porque no se puede ir directo a Maturín, no se puede desde suelo americano directo a Venezuela", y señaló: "Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte".

El entrenador también se refirió a la vuelta de Lionel Messi."La decisión era que no venga porque necesitaba jugar y ahora está en condiciones, está bien, así que será parte del equipo", confirmó.