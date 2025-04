Qué dijo Sergio Ramos sobre el posible cruce con River en el Mundial de Clubes

Con cuatro Champions League, un Mundial y una larga lista de títulos en su carrera, el histórico zaguero de 39 años destacó la exigencia de este tipo de torneos: “Vamos a tener rivales muy importantes enfrente, con mucho nombre y mucha historia. Unos en Europa, otros en Argentina… Serán duelos bonitos. Este tipo de competencias requieren de un nivel de concentración muy alto porque cualquier pequeño detalle te deja afuera”.

Si bien intentó no mirar demasiado hacia adelante, dejó en claro que el objetivo es dejar una buena imagen: “El objetivo es hacer un buen papel y tratar de pasar a octavos. Hay algo que no se negocia, que es tu compromiso, tu esfuerzo y tu dedicación”. Será la segunda vez que el ex Real Madrid se enfrente a un club argentino en el Mundial de Clubes. La anterior fue en 2014, cuando el conjunto merengue venció a San Lorenzo en la final disputada en Marruecos.

Mientras tanto, su equipo atraviesa un año irregular: Rayados se ubica octavo en la Liga MX bajo el mando de Martín Demichelis, con seis triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Ramos, referente dentro y fuera del campo, será clave para intentar dar el golpe en una competencia que lo motiva especialmente.

