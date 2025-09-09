Qué fue de la vida de Franco Razzotti, el futbolista que se retiró a los 32 años
Campeón con Vélez y figura en el exterior, el exvolante de Independiente colgó los botines y continuó ligado al deporte. Los detalles en la nota.
El fútbol argentino, históricamente, fue un semillero de jugadores que brillaron tanto en el país como en el extranjero. Entre ellos se destaca Franco Razzotti, mediocampista que formó parte del Vélez de Ricardo Gareca, al mismo tiempo que tuvo pasos por Europa y México.
Aunque su carrera continuó en Independiente, las lesiones lo obligaron a retirarse a los 32 años. No obstante, su vínculo con el deporte no se rompió: hoy se dedica a formar nuevas promesas del fútbol. Este nuevo rol no solo le permite estar cerca de sus amigos y familiares, sino también en continuó contacto con el deporte.
Franco Razzotti y su paso por el fútbol
Razzotti debutó en la primera del "Fortín" con mucha expectativa, pero le costó un largo período adaptarse a la máxima categoría. Fue en 2009, bajo la dirección de Gareca, que se consolidó como titular y referente del plantel.
Durante su etapa en Liniers, fue pieza clave en la conquista del Torneo Clausura, al mismo tiempo que también tuvo un rol preponderante en la Copa Libertadores en la que Vélez arañó la final.
En 2013, decidió dar un giro en su carrera y llegó a Independiente, que por entonces militaba en la Primera B Nacional. Su paso por Avellaneda fue breve, ya que partió al exterior para jugar en México y Europa. Sin embargo, las lesiones limitaron su rendimiento y, a los 32 años, optó por retirarse del fútbol profesional.
Su vida después del retiro
Luego de colgar los botines, Razzotti mantuvo su vínculo con el fútbol: hoy se dedica a formar jóvenes talentos que buscan hacerse un lugar en el fútbol argentino. Además, sigue activo dentro de la cancha como integrante del plantel senior de Vélez.
