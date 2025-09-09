Qué fue de la vida de Franco Razzotti, el futbolista que se retiró a los 32 años

En 2013, decidió dar un giro en su carrera y llegó a Independiente, que por entonces militaba en la Primera B Nacional. Su paso por Avellaneda fue breve, ya que partió al exterior para jugar en México y Europa. Sin embargo, las lesiones limitaron su rendimiento y, a los 32 años, optó por retirarse del fútbol profesional.

Su vida después del retiro

Luego de colgar los botines, Razzotti mantuvo su vínculo con el fútbol: hoy se dedica a formar jóvenes talentos que buscan hacerse un lugar en el fútbol argentino. Además, sigue activo dentro de la cancha como integrante del plantel senior de Vélez.