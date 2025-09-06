El futbolista campeón con River y San Lorenzo que ahora es técnico en Miami
Tras una larga carrera plagada de éxitos y campeonatos, este exjugador se dedica a formar jugadores con su sabiduría y experiencia. ¿De quién se trata?
Cristian Ledesma es uno de los tantos jugadores que gritó campeón en más de una ocasión del fútbol argentino. Si bien tuvo pasos por diferentes clubes, fue en San Lorenzo y River donde se coronó campeón y coincidió con Ramón Díaz como director técnico.
Tras su retiro como jugador, decidió radicarse en Estados Unidos para continuar su vínculo con el deporte desde la dirección técnica. En la actualidad forma jugadores junto a Gonzalo Higuaín en las divisiones juveniles del Inter Miami, club donde se destaca el astro argentino Lionel Messi.
Cristian Ledesma y su paso por el fútbol
El "Lobo" Ledesma comenzó su trayectoria en las inferiores de Argentinos Juniors, donde compartió plantel con Juan Román Riquelme. Hizo su debut en Primera en 1997 y rápidamente despertó el interés de clubes importantes por su gran rendimiento y proyección.
En 1999 llegó al club de Núñez, donde tuvo un desempeño sobresaliente bajo la conducción de Díaz, ganando varios torneos locales y dando el salto al exterior. Con pasos por Alemania y México, el mejor rendimiento de Ledesma fue en Grecia, defendiendo la camiseta del Olympiacos.
De regreso al país, jugó en Colón y Racing antes de llegar a San Lorenzo, donde se coronó campeón con Díaz en el banco de suplentes. Pero su carrera tendría otra etapa en River, en la que sería pieza clave para lograr el ascenso y conseguir el Torneo Final 2014. Sin embargo, el broche de oro lo tuvo en el "Bicho" de La Paternal, club en el que cerró su carrera en 2016.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Ledesma tuvo su primera experiencia como entrenador en Tigre y luego se mudó a Estados Unidos para trabajar en las divisiones juveniles del Inter Miami. Allí, transmite su experiencia a las nuevas generaciones, al mismo tiempo que se mantiene cerca del deporte que tanto le dio en su vida.
