El futbolista campeón con River y San Lorenzo que ahora es técnico en Miami

De regreso al país, jugó en Colón y Racing antes de llegar a San Lorenzo, donde se coronó campeón con Díaz en el banco de suplentes. Pero su carrera tendría otra etapa en River, en la que sería pieza clave para lograr el ascenso y conseguir el Torneo Final 2014. Sin embargo, el broche de oro lo tuvo en el "Bicho" de La Paternal, club en el que cerró su carrera en 2016.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Ledesma tuvo su primera experiencia como entrenador en Tigre y luego se mudó a Estados Unidos para trabajar en las divisiones juveniles del Inter Miami. Allí, transmite su experiencia a las nuevas generaciones, al mismo tiempo que se mantiene cerca del deporte que tanto le dio en su vida.