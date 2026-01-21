¿Qué jugador es? El futbolista que le hizo un gol a Boca, se retiró y nunca más se supo de él

En el tramo final de su carrera jugó en Roma, Livorno, Ajax y Asante Kotoko, antes de ponerle fin a su recorrido profesional, una carrera que lo llevó a competir en la élite y a codearse con los mejores equipos del mundo.

Su vida después del retiro

Después de colgar los botines en 2009, Kuffour decidió volver a Ghana y adoptar un ritmo de vida más pausado, lejos de los reflectores y la atención mediática. Se centró en su familia y en sus proyectos personales, disfrutando de la tranquilidad tras años de carrera intensa en Europa.

Aunque se mantuvo mayormente fuera del ojo público, reapareció en contadas ocasiones, como en 2019, cuando participó de un partido benéfico junto a otras leyendas del fútbol africano.