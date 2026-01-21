¿Qué jugador es? El futbolista que le hizo un gol a Boca, se retiró y nunca más se supo de él
Villano del "Xeneize" en el 2001 y mundialista en el 2006, fue uno de los defensores más sólidos del siglo en Europa. Los detalles en la nota.
Samuel Kuffour, defensor central ghanés y referente del Bayern Múnich, fue protagonista absoluto en la Copa Intercontinental 2001, cuando apareció en el momento justo para inclinar la final a favor del conjunto alemán. Para los hinchas de Boca, su nombre quedó asociado a una de las derrotas más dolorosas de la historia, no solo por cómo se dio, sino también por la envergadura del partido.
Años después de aquel capítulo inolvidable, su historia tomó otro rumbo. Tras una carrera de elite en Europa y haber sido considerado uno de los zagueros más sólidos de su época, Kuffour decidió ponerle punto final al fútbol profesional. Lejos de los flashes, regresó a Ghana, donde eligió una vida más reservada, con apariciones esporádicas y un perfil bajo que llamó excesivamente la atención.
Samuel Kuffour y su paso por el fútbol
Kuffour desembarcó en el Bayern cuando todavía daba sus primeros pasos en el fútbol europeo y no tardó en afirmarse dentro del plantel. Luego de una cesión en Nuremberg que le permitió sumar rodaje, volvió al conjunto bávaro y se transformó en una pieza clave de la última línea, con liderazgo y continuidad durante varias temporadas.
Su etapa en Alemania estuvo marcada por una cosecha importante de títulos locales, entre ellos seis campeonatos de liga, y por noches que quedaron grabadas en la memoria del fútbol. Una de ellas fue la final de la Copa Intercontinental 2001, en la que anotó el gol que definió el duelo frente a Boca.
También vivió de cerca la dramática final de la Champions League de 1999 ante Manchester United, donde el sueño europeo se esfumó en los minutos finales. A nivel internacional, fue uno de los representantes de Ghana en el Mundial de 2006.
En el tramo final de su carrera jugó en Roma, Livorno, Ajax y Asante Kotoko, antes de ponerle fin a su recorrido profesional, una carrera que lo llevó a competir en la élite y a codearse con los mejores equipos del mundo.
Su vida después del retiro
Después de colgar los botines en 2009, Kuffour decidió volver a Ghana y adoptar un ritmo de vida más pausado, lejos de los reflectores y la atención mediática. Se centró en su familia y en sus proyectos personales, disfrutando de la tranquilidad tras años de carrera intensa en Europa.
Aunque se mantuvo mayormente fuera del ojo público, reapareció en contadas ocasiones, como en 2019, cuando participó de un partido benéfico junto a otras leyendas del fútbol africano.
