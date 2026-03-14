Qué necesita Franco Colapinto para sumar puntos en el Gran Premio de China de la Fórmula 1

Franco ya demostró en la Sprint que es un especialista en las partidas, ganando 4 posiciones en apenas metros. Este domingo, largando desde la sexta fila, necesita una salida limpia para intentar superar al menos a un rival antes de la primera curva caracol. Ganar aire limpio temprano será vital para no sobrecalentar los neumáticos.

2. Gestión de neumáticos en las curvas 1-4

El circuito de Shanghái es "delantero-dependiente", lo que significa que las gomas delanteras sufren mucho, especialmente en el largo encadenamiento técnico del inicio. Para sumar puntos, Colapinto deberá equilibrar su agresividad con la conservación de caucho; si llega a las vueltas finales con resto, tendrá ventaja sobre la zona media.

3. El aprovechamiento del DRS

Con una de las rectas más largas del mundial (1,2 km), el uso del DRS será la herramienta principal de Franco para el sobrepaso. Mantenerse a menos de un segundo del auto de adelante (el "tren de DRS") será fundamental para defenderse de los ataques de atrás y atacar a quienes ocupan el 9.º y 10.º puesto.

4. Ejecución en boxes

En una grilla tan apretada como la de 2026, las carreras se ganan o pierden en el pit lane. El equipo Alpine deberá estar a la altura con una parada perfecta (menos de 3 segundos) para no devolver a Franco al tráfico denso, lo que arruinaría sus chances de remontada.

La cita es en la madrugada de este domingo. Tras el 14.º puesto en Australia, el progreso de Franco es evidente y Shanghái parece ser el escenario ideal para que el himno argentino empiece a pesar en la tabla de posiciones.