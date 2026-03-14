Qué necesita Franco Colapinto para sumar puntos en el Gran Premio de China de la Fórmula 1
El piloto argentino se entusiasma con lograr este domingo alcanzar los resultados que había logrado en su etapa en Williams.
La expectativa en Argentina es total. Este domingo de madrugada, Franco Colapinto largará el Gran Premio de China desde la 12.ª posición, su mejor lugar de partida en la Fórmula 1, y sueña con sumar sus primeros puntos en la temporada pero también en Alpine.
Tras haber escalado del 16.º al 14.º puesto en la Sprint Race y luego lograr el 12.º en la clasificación, el piloto de Pilar quedó a solo dos lugares de la zona de puntos. Pero, ¿qué factores deben alinearse para que el Alpine número 43 haga historia en Shanghái?
Lo primero que necesita Colapinto para sumar sus primeros puntos en la temporada es terminar entre los primeros 10. Estos resultados los alcanzó en tres oportunidades, todas con Williams en 2024: 8° en el GP de Azerbaiyán, 10° en el GP de Singapur y 10° en el GP de Austin.
Cómo Franco Colapinto puede sumar puntos en el GP de China
1. Una largada agresiva (pero inteligente)
Franco ya demostró en la Sprint que es un especialista en las partidas, ganando 4 posiciones en apenas metros. Este domingo, largando desde la sexta fila, necesita una salida limpia para intentar superar al menos a un rival antes de la primera curva caracol. Ganar aire limpio temprano será vital para no sobrecalentar los neumáticos.
2. Gestión de neumáticos en las curvas 1-4
El circuito de Shanghái es "delantero-dependiente", lo que significa que las gomas delanteras sufren mucho, especialmente en el largo encadenamiento técnico del inicio. Para sumar puntos, Colapinto deberá equilibrar su agresividad con la conservación de caucho; si llega a las vueltas finales con resto, tendrá ventaja sobre la zona media.
3. El aprovechamiento del DRS
Con una de las rectas más largas del mundial (1,2 km), el uso del DRS será la herramienta principal de Franco para el sobrepaso. Mantenerse a menos de un segundo del auto de adelante (el "tren de DRS") será fundamental para defenderse de los ataques de atrás y atacar a quienes ocupan el 9.º y 10.º puesto.
4. Ejecución en boxes
En una grilla tan apretada como la de 2026, las carreras se ganan o pierden en el pit lane. El equipo Alpine deberá estar a la altura con una parada perfecta (menos de 3 segundos) para no devolver a Franco al tráfico denso, lo que arruinaría sus chances de remontada.
La cita es en la madrugada de este domingo. Tras el 14.º puesto en Australia, el progreso de Franco es evidente y Shanghái parece ser el escenario ideal para que el himno argentino empiece a pesar en la tabla de posiciones.
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