La drástica y poco habitual decisión de Marcelo Gallardo tras perder el Superclásico
Tras la ratificación del "Muñeco", el conjunto "millonario" cayó ante Boca y sigue complicando su participación en la próxima Copa Libertadores.
Boca venció 2-0 a River este domingo, se quedó con una nueva edición del Superclásico en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual, complicando, además, el pasaje para su rival y generando otra reacción poco habitual de Marcelo Gallardo.
En la Bombonera, el "Xeneize" le terminó haciendo precio a un "Millonario" descordinado en todas las líneas, sin juego y garra; y que otra vez lo tuvo al DT como protagonista por varias decisiones muy curiosas respecto al equipo.
Gallardo sorprendió con la alineación inicial, y algunas definiciones fueron determinantes: el llamativo ingreso de Paulo Díaz pagó caro, ya que fue protagonista negativamente en los dos goles rivales, y hasta en el penal que luego el VAR anuló.
Otras cuestiones que llamaron la atención fueron la suplencia de Juanfer Quintero y que tras la lesión de Maxi Meza, el primer recambio haya sido Matías Galarza Fonda, por encima del propio colombiano, de Giuliano Galoppo o de Nacho Fernández.
Al mismo tiempo, la derrota para el "Millonario" golpea por duplicado, ya que además de perder el Superclásico, puede terminar la fecha en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
Con todo este contexto, y tras la ratificación en su cargo hasta diciembre del 2026, el entrenado tomó este domingo una drástica decisión: se fue de la Bombonera sin dar declaraciones.
Gallardo no fue a la conferencia de prensa, y los únicos de River que hablaron con la prensa antes de regresar a la concentración fueron Quintero y el capitán Franco Armani.
