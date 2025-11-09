MinutoUno

La drástica y poco habitual decisión de Marcelo Gallardo tras perder el Superclásico

Tras la ratificación del "Muñeco", el conjunto "millonario" cayó ante Boca y sigue complicando su participación en la próxima Copa Libertadores.

La drástica y poco habitual decisión de Marcelo Gallardo tras perder el Superclásico

Boca venció 2-0 a River este domingo, se quedó con una nueva edición del Superclásico en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual, complicando, además, el pasaje para su rival y generando otra reacción poco habitual de Marcelo Gallardo.

En la Bombonera, el "Xeneize" le terminó haciendo precio a un "Millonario" descordinado en todas las líneas, sin juego y garra; y que otra vez lo tuvo al DT como protagonista por varias decisiones muy curiosas respecto al equipo.

Gallardo sorprendió con la alineación inicial, y algunas definiciones fueron determinantes: el llamativo ingreso de Paulo Díaz pagó caro, ya que fue protagonista negativamente en los dos goles rivales, y hasta en el penal que luego el VAR anuló.

Otras cuestiones que llamaron la atención fueron la suplencia de Juanfer Quintero y que tras la lesión de Maxi Meza, el primer recambio haya sido Matías Galarza Fonda, por encima del propio colombiano, de Giuliano Galoppo o de Nacho Fernández.

Al mismo tiempo, la derrota para el "Millonario" golpea por duplicado, ya que además de perder el Superclásico, puede terminar la fecha en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Con todo este contexto, y tras la ratificación en su cargo hasta diciembre del 2026, el entrenado tomó este domingo una drástica decisión: se fue de la Bombonera sin dar declaraciones.

Gallardo no fue a la conferencia de prensa, y los únicos de River que hablaron con la prensa antes de regresar a la concentración fueron Quintero y el capitán Franco Armani.

NOTA EN DESARROLLO

