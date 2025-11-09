La drástica y poco habitual decisión de Marcelo Gallardo tras perder el Superclásico

Con todo este contexto, y tras la ratificación en su cargo hasta diciembre del 2026, el entrenado tomó este domingo una drástica decisión: se fue de la Bombonera sin dar declaraciones.

Gallardo no fue a la conferencia de prensa, y los únicos de River que hablaron con la prensa antes de regresar a la concentración fueron Quintero y el capitán Franco Armani.

NOTA EN DESARROLLO