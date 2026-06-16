Qué plataforma de streaming pasa en vivo Selección Argentina vs. Argelia
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 puede verse en vivo por streaming, además de las opciones tradicionales en TV.
La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, inicia este martes 16 de junio la defensa de su corona frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Para quienes no quieran perderse ningún detalle del debut en el Estadio Kansas City, el encuentro contará con una amplia variedad de opciones para seguirlo en vivo.
El partido comenzará a las 22:00 horas (hora de Argentina) bajo el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. Al tratarse del estreno del conjunto nacional, la cobertura televisiva y por plataformas de streaming será total, ofreciendo alternativas para todos los gustos:
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Televisión abierta y cable: El encuentro se podrá sintonizar de forma gratuita por la pantalla de Telefe, y también estará disponible en las señales de cable tradicionales de TyC Sports y DSports.
Plataformas de streaming: Para quienes prefieran seguir las acciones a través de sus dispositivos móviles, computadoras o smart TVs, el debut celeste y blanco será transmitido en vivo por las aplicaciones de Disney+ y Paramount+.
Cómo suscribirse a Paramount+ en Argentina para ver el Mundial 2026
Para disfrutar de toda la programación deportiva y el catálogo de series y películas, los usuarios podrán darse de alta siguiendo estos pasos:
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Ingresar a paramountplus.com.ar desde cualquier navegador.
Hacer clic en el botón "Suscribirse a Paramount+" y crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña segura.
Seleccionar el plan, cargar los datos de la tarjeta de crédito o débito y confirmar la operación.
Otras opciones: también se puede acceder a través de las tiendas oficiales (Google Play o App Store) o mediante proveedores de servicios locales como Flow, DirecTV o Personal.
De esta manera, el servicio de streaming se posiciona como una herramienta indispensable para los apasionados del fútbol que quieran seguir el camino de la "Scaloneta" y el resto de las selecciones sudamericanas en la próxima Copa del Mundo.
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