Qué va a pasar con el partido Barracas vs. Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo
El "Guapo", rival del sábado por el Torneo Clausura, lamentó la triste noticia y se puso a disposición del "Xeneize" en caso de que quiera postergar el encuentro.
El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles a los 69 años, luego de pelear varios años con una dura enfermedad y de llevar unos cuantos días internado en su domicilio.
La triste noticia se da en cercanías del inicio de una nueva fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), por lo que no se descarta que, al menos el encuentro del "Xeneize" sea postergado.
El conjunto que dirigía Russo debe visitar el sábado, desde las 14.30 horas, a Barracas Central por la fecha 12 del certamen local. De momento, no fue informado de forma oficial si será o no reprogramado el encuentro, aunque el "Guapo" se mostró dispuesto a suspender el juego.
"Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga", indicó el "Guapo" a través de un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del DT.
El mensaje completo de Barracas Central sobre el partido con Boca
"El Club Atlético Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida.
A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo en este momento tan duro al Club Atlético Boca Juniors, a todos sus socios y simpatizantes.
Asimismo, le comunica a su presidente, el señor Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga".
