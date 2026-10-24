Promesa de River tuvo un buen gesto de Fair Play, recibió silbidos y terminó llorando

Incluso el experimentado delantero Javier Cabrera se le acercó para recriminarle la acción con evidente gesto de disconformidad.

¡TREMENDA IMAGEN EN EL CENTENARIO! Leo Jaime frenó un ataque de Peñarol para que atiendan a un jugador de Juventud y el argentino terminó llorando por los silbidos y la reprobación de sus compañeros.



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El llanto de la joven promesa de Rivr en pleno campo de juego

Tras el cruce y antes de que se reanudaran las acciones, la transmisión oficial enfocó la reacción del atacante: Jaime quedó visiblemente conmovido por los reproches, con lágrimas en los ojos y la mirada fija en el piso. A pesar del duro momento anímico, el futbolista continuó en cancha hasta el final del cotejo, que concluyó empatado 0-0.

En lo estrictamente estadístico, el atacante de 20 años registra 16 presentaciones, 4 goles y 6 asistencias con la camiseta del conjunto uruguayo. Tras haber cumplido con la cláusula de minutos estipulada en el contrato, su préstamo desde Núñez se extendió automáticamente por seis meses más, por lo que su vínculo con el club uruguayo se mantendrá vigente hasta mediados de 2027.