Promesa de River tuvo un buen gesto de Fair Play, recibió silbidos y terminó llorando
El pibe surgido de River tiró la pelota afuera para que atiendan a un rivel que estaba lesionado, y fue reprobado por los hinchas y compañeros.
En apenas un puñado de partidos, Leonel Jaime logró asentarse como una pieza importante dentro del plantel de Peñarol. La joven promesa de River se encuentra a préstamo en el fútbol uruguayo, donde el viernes protagonizó un insólito episodio por tener un gesto correcto con su colega.
En el último compromiso frente a Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario, el joven atacante de 20 años quedó en el centro de la escena por un insólito episodio de Fair Play que desató la furia de los hinchas propios y el reproche de sus propios compañeros.
Un freno inesperado que encendió la polémica en Peñarol
La jugada se desencadenó en tres cuartos de cancha, cuando el defensor Ignacio Alegre fue a trabar con vehemencia una pelota dividida ante Kevin Rolón. Tras recuperar la posesión y cedérsela a Jaime, el futbolista del equipo rival quedó tendido en el césped acusando un fuerte dolor.
Al advertir la situación, el delantero cuyo pase pertenece a River tomó la determinación de detener el ataque para que atiendan al adversario, interrumpiendo una jugada de peligro claro a favor del "Manya".
La decisión lejos estuvo de ser aprobada en las tribunas y sectores enteros del Estadio Centenario bajaron un sonoro e inequívoco silbido contra la actitud del juvenil. A su vez, sus compañeros manifestaron de inmediato su fastidio por desperdiciar una chance neta de gol.
Incluso el experimentado delantero Javier Cabrera se le acercó para recriminarle la acción con evidente gesto de disconformidad.
El llanto de la joven promesa de Rivr en pleno campo de juego
Tras el cruce y antes de que se reanudaran las acciones, la transmisión oficial enfocó la reacción del atacante: Jaime quedó visiblemente conmovido por los reproches, con lágrimas en los ojos y la mirada fija en el piso. A pesar del duro momento anímico, el futbolista continuó en cancha hasta el final del cotejo, que concluyó empatado 0-0.
En lo estrictamente estadístico, el atacante de 20 años registra 16 presentaciones, 4 goles y 6 asistencias con la camiseta del conjunto uruguayo. Tras haber cumplido con la cláusula de minutos estipulada en el contrato, su préstamo desde Núñez se extendió automáticamente por seis meses más, por lo que su vínculo con el club uruguayo se mantendrá vigente hasta mediados de 2027.
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