El cambio defensivo de Estudiantes ante Flamengo para el ingreso de Marcos Rojo

A pocas horas del trascendental cruce de vuelta por las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores frente a Flamengo en el Estadio Maracaná, Alexander Medina sorprendió a todos con un drástico volantazo en la alineación titular de Estudiantes de La Plata. Con la premisa de resguardar el arco propio y contener el poderío ofensivo del elenco carioca, el entrenador uruguayo decidió modificar la estructura táctica e incluir a Marcos Rojo desde el arranque.