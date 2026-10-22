El cambio defensivo de Estudiantes ante Flamengo para el ingreso de Marcos Rojo
Alexander Medina patea el tablero para la revancha en el Maracaná: cambia el esquema a una línea de cinco defensores y sacrifica a una de las figuras.
A pocas horas del trascendental cruce de vuelta por las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores frente a Flamengo en el Estadio Maracaná, Alexander Medina sorprendió a todos con un drástico volantazo en la alineación titular de Estudiantes de La Plata. Con la premisa de resguardar el arco propio y contener el poderío ofensivo del elenco carioca, el entrenador uruguayo decidió modificar la estructura táctica e incluir a Marcos Rojo desde el arranque.
La gran novedad de la jornada pasa por el cambio de esquema: el "Cacique" abandonará la clásica línea de cuatro en el fondo para plantar una fuerte defensa compuesta por cinco hombres. En ese rearmado defensivo que generó más de una sorpresa, el DT tomó la drástica decisión de sacrificar a una de sus figuras, Tomás Palacios, quien cederá su lugar en el once inicial.
El inédito cambio defensivo de Estudiantes ante Flamengo para el ingreso de Marcos Rojo
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De esta manera, Rojo compartirá la zaga central junto a Leandro González Pirez y Santiago Núñez, al tiempo que Eros Mancuso y Joaquín Tobio Burgos actuarán como carrileros por las bandas. Sin lugar a dudas que se trata de una cambio sorpresivo pero que habla de una serie que está totalmente abierta luego de la igualdad sin goles en el partido de ida que se disputó en el estadio Jorge Luis Hirschi.
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Con esta variante de impacto para la gran cita en Río de Janeiro, la probable formación de Estudiantes para buscar el pase a la final continental será: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos; Manuel Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Guido Carrillo y Joaquín Correa.
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